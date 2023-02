Mondiaux de biathlon 2023 : Julia Simon sacrée championne du monde de la poursuite à Oberhof

La Française a réalisé la course parfaite pour s'offrir pour la première fois de sa carrière le titre de championne du monde de la poursuite, dimanche.

Elle est allée chercher ce titre au plein cœur du brouillard et de l'humidité d'Oberhof (Allemagne). La Française Julia Simon a remporté le titre de championne du monde de la poursuite, dimanche 12 février. Il s'agit de son premier titre en individuel lors des Mondiaux. Avec une seule erreur lors du dernier tir debout, la Française a maîtrisé sa course, faisant plier les favorites Denise Herrmann-Wick et Marte Olsbu Roiseland, respectivement deuxième et troisième.