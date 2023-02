Six nations 2023 : un rythme endiablé, une discipline retrouvée, une Irlande impitoyable… Ce que l’on a aimé et moins aimé de la défaite des Bleus à Dublin

Longtemps au coude à coude avec leurs adversaires, les joueurs de Fabien Galthié ont fini par subir la loi irlandaise craquant en fin de rencontre pour s’incliner logiquement (32-19), samedi à Dublin.

Certains diront qu'il valait peut-être mieux s'incliner ici, se délester d'un peu de pression et dégager des axes de travail précieux pour la suite du Tournoi et le Mondial qui se profile en fin d'année. De cette défaite (32-19) en Irlande, le XV de France a de quoi se satisfaire malgré tout. Même si les hommes de Fabien Galthié confirment ici qu'ils peinent à retrouver deux éléments qui avaient fait d'eux la meilleure équipe de la planète rugby en 2022.

Ce qu’on a aimé :

Un joyeux chaos

Aucune pause, aucun temps-mort, ce match a été un sommet de jeu. Un supporter bien avisé aura eu la bonne idée de garder sous la main tout ce dont il pouvait avoir besoin pendant quatre-vingts minutes. Au moindre aller-retour dans la cuisine, c’était à coup sûr un essai, une relance de funambule, un plaquage décisif ou un autre geste de classe que vous auriez loupé. Défenses acharnées, contre-attaques au départ de leurs 22 mètres, combinaisons parfaitement orchestrées, les deux premières nations au classement mondial ont enchainé les temps de jeu à un rythme fou. Et dire que l’on a vu les joueurs, mains croisées sur la tête, à la recherche d’un second souffle, dès le premier quart d’heure.

Le regain de discipline

Certes, les Bleus n’ont pas pu échapper à l’appel de la biscotte : après Charles Ollivon contre l’Italie, c’est Uini Atonio qui, sanctionné d’un carton jaune, a passé dix minutes sur le banc après un plaquage mal maîtrisé (26e). Mais, dans le jeu courant, le XV de France n’a concédé que sept pénalités. Un total bien plus en adéquation avec son statut et ses ambitions, loin des 18 concédées à Rome qui l’avait empêché de poser son jeu. Surtout, les coéquipiers d’Antoine Dupont se sont montrés plutôt propres dans leur propre camp. Jonathan Sexton n’a d’ailleurs eu qu’une occasion de passer trois points face aux perches.

Penaud, Jelonch, Flament et Dumortier, des confirmations

Les ailes brillent encore et toujours. Damian Penaud, étincelant, poursuit dans la lignée de son année 2022. A son actif, notamment, l’unique essai bleu de la partie après une relance de 60 mètres. Du haut de ses 22 ans, Ethan Dumortier, qui fêtait sa seconde sélection, n’a pas marqué mais s’est autant illustré avec ses crochets, sa capacité à résister aux défenseurs et ses retours défensifs. A souligner également, les performances XXL d’Anthony Jelonch qui, après ses 20 plaquages réussis à Rome (le plus productif dans cet exercice) en a assénés 22 à Dublin, et de Thibaud Flament, véritable faucheuse face à la marée verte (28 plaquages, soit cinq de plus que son "dauphin" Julien Marchand) en plus d'être très entreprenant offensivement au soutien.

Ce qu’on n’a pas aimé :

La forme physique des Bleus

Les Bleus étaient apparus émoussés physiquement à l’ouverture du Tournoi. La préparation physique intense était l'une des explications. Le staff souhaitait que ses joueurs atteignent leur pic de forme pour ce choc à l’Aviva Stadium. Le XV de France a encore manqué de puissance sur les zones de contact, ayant du mal à trouver de l’avancée en défense comme en attaque. La troisième ligne, où seul Anthony Jelonch (51 mètres gagnés ballon en main), est sorti du lot en est le symbole parfait.

Probablement l’un des meilleurs joueurs du Tournoi l’an passé, Grégory Alldritt, perforateur de défense, n’a gagné que 15 petits mètres. Charles Ollivon a dû s'en contenter de huit. En seconde ligne, Paul Willemse a, lui aussi, été en difficulté et n’a pas avancé d’un pouce.

La défaite inexorable

On en avait presque perdu l'habitude. Face à cette marée verte ininterrompue, la défaite semblait être le dénouement fatal, inéluctable. Avec 14 succès consécutifs, le XV de France et ses supporters avaient oublié l'arrière-goût que laissent ces scénarios incroyables quand ils ne tournent pas en leur faveur. En 2022, tout réussissait aux coéquipiers d'Antoine Dupont, même dans la difficulté, comme face au pays de Galles, on ne les imaginait pas perdre. Mais cette fois, la dernière passe, le dernier rebond, n'ont pas trouvé preneur. Le coup de pied à suivre raté d'Antoine Dupont, terminant sa course en touche, ou encore cet essai accordé à James Lowes (malgré un pied en touche que révèlera le ralenti passé à la mi-temps), en sont les symboles.