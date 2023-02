Six nations 2023 : précision, fraîcheur physique... Qu’est-ce qu’il a manqué aux Bleus face à l’Irlande ?

Les hommes de Fabien Galthié ont concédé, face aux Irlandais, leur première défaite depuis 14 matchs, samedi à Dublin.

Si le diable se cache dans les détails, les clés d’un succès aussi. Après avoir arraché des victoires, parfois avec des allures de hold-up bardés d’une réussite insolente, la pièce est cette fois tombée du mauvais côté pour les Bleus. La France a retrouvé le goût amer de la défaite (32-19), face à l’Irlande lors de la deuxième journée du Tournoi des six nations, samedi 11 février. "Elle est le reflet du match, c’est une défaite logique", jugeait le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié au micro de France Télévisions après le coup de sifflet final.

Les Bleus ont "donné beaucoup de choses" (dont 12 ballons perdus) à des Irlandais qui n’en demandaient pas tant, pour Antoine Dupont. "Physiquement, stratégiquement, on sentait que la moindre petite erreur, la moindre faille donnait des points, des occasions de marquer à l'adversaire."

Assez pour que le XV du Trèfle, meilleure nation au classement mondial, s’offre quatre essais dans autant de styles – au près avec les avants, en contre-attaque, ou en concluant une combinaison léchée des trois-quarts en bout de ligne – et son plus large succès face aux Bleus dans le Tournoi depuis mars 1975 (25-6).

Un brin de précision

Les Bleus sont restés longtemps au coude-à-coude. Mais, faute de réussite, les sauvetages in extremis successifs de Ramos, Baille, Dupont et Ollivon dans l’en-but n’ont fait que retarder l’inévitable. "On a été pris dans les moments importants, on est resté collé au score à moins 6 pendant un moment, mais on a eu quelques temps forts qu’on n’a pas réussi à concrétiser", analysait le sélectionneur.

"On fait quand même un gros match, mais on manque de précision, abondait son capitaine, Antoine Dupont. Il faut marquer sur nos temps forts et on a peut-être trop joué chez nous, ce qui leur a permis de venir très proches de nos lignes et marquer des points comme ils savent le faire." Incompréhensions offensives, erreurs de timing, rebonds capricieux, fautes de main sur ballons hauts ou en touche, rien n'a tourné dans le bon sens.

Des sorties de camp efficaces

Des scories d’autant plus pesantes que les entrées du XV de France dans les 22 mètres adverses n’ont pas été nombreuses. "Ils ont réussi à tenir le ballon et à nous contenir dans notre camp", avançait Fabien Galthié. "Il faut qu’on soit un peu plus propre sur nos ballons dans notre camp, sur nos sorties de camps. Ils ont ciblé ça, on a eu du mal à enclencher notre jeu par la suite", ajoutait de son côté Thibaud Flament, pointant les difficultés des Tricolores à s’appuyer sur un jeu au pied profond et précis.

Plus d’une fois, les tentatives de dégagement de Thomas Ramos et d’Antoine Dupont ont été contrées, maintenant les Bleus sous pression. Sans doute la grande réussite stratégique irlandaise sur cette rencontre.

De la fraîcheur

Il y a quelques mois le XV de France aurait probablement trouvé comment s’extirper de cette pression constante. Les ressources paraissaient plus variées. Ses bulldozers préférés Grégory Alldritt, Paul Willemse et François Cros, ou encore l’aisance ballon en main d’un Cameron Woki, étaient autant d’armes qui permettaient à ces Bleus de trouver l’avancée nécessaire pour sortir de la pression défensive adverse ou de sécuriser sa conquête en phase offensive.

Mais, les deux premiers, éreintés, trainent difficilement leurs carcasses, le Toulousain était remplaçant et le Racingman forfait. Les performances de leurs compères Thibaud Flament et Anthony Jelonch n’ont pas suffi pour compenser.

La solution aurait alors pu venir du banc et de ces fameux finisseurs si chers à Fabien Galthié. Si "les remplaçants ont fait une grande différence" côté irlandais, comme le soulignait l’arrière du XV du Trèfle Hugo Keenan, leurs homologues tricolores n’ont pas eu le même apport que face à l’Italie. Seul Sipili Falatea, explosif et percutant, a su se démarquer en enfonçant la défense. Insuffisant néanmoins.