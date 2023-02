Super Bowl : au moins 3 000 dollars la place, 100 millions de téléspectateurs... Les chiffres de la démesure de la grand-messe du foot US

La 57e édition du match pour le titre NFL se déroulera à Glendale, en Arizona, dimanche. L'événement télévisé le plus attendu aux États-Unis génère chaque année des revenus fous.

La date est cochée dans tous les calendriers des États-Unis. Le Super Bowl, pour sa 57e édition, prend place à Glendale, en Arizona, dimanche 12 février. Gratin du football américain, le match pour le titre NFL oppose cette année les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. Au-delà d'un rendez-vous sportif incontournable, le Super Bowl est devenu une véritable superpuissance économique aux États-Unis. Billets, publicités, téléspectateurs, les chiffres atteignent des sommets. Et cela ne semble pas près de s'arrêter.

"La NFL et son Super Bowl se trouvent dans un océan bleu, ils sont tout seuls, souligne Mickael Terrien, économiste du sport et professeur en management du sport à l'Université de Lausanne. Ils ont le monopole absolu. Le Super Bowl est le seul événement d'ampleur en football américain." Cette édition 2023 ne dérogera pas à la règle et s'apprête, encore une fois, à affoler tous les compteurs.

3 000 dollars minimum pour une place

Le State Farm Stadium affichera très certainement complet. 72 000 spectateurs sont attendus dimanche au stade de Glendale. Pour s'offrir le privilège de vivre l'événement en tribunes, les fans ont dû dépenser au minimum 3 000 dollars (2 800 euros). La NFL contrôle la vente des places officielles et en réserve une partie aux supporters des deux équipes qui s'affrontent, aux officiels de la Ligue ou encore aux partenaires commerciaux.

Le grand public se tourne généralement vers le marché dit "secondaire" pour trouver des tickets de revente. Un marché déréglé, dicté par la demande. À titre de comparaison, le coût moyen du billet pour assister au premier Super Bowl de l'histoire en 1967 avoisinait les 12 dollars. Un prix jugé trop élevé par le public à l'époque...

Plus de 100 millions de téléspectateurs

Les nombreux fans qui n'auront pas eu la chance d'obtenir leur billet ou qui n'en ont pas les moyens ne manqueront pas pour autant le match. Selon Nielsen, leader mondial de l'analyse des audiences aux États-Unis, le Super Bowl a attiré plus de 101 millions de téléspectateurs outre-Atlantique en 2022. Lors des 11 des 12 dernières années, l'audience a toujours atteint ou dépassé les 100 millions (99,9 millions en 2020). Dans des propos relayés par Sports Business Journal, Mike Mulvihill, vice-président exécutif du diffuseur officiel Fox Sports, estime que l'édition 2023 pourrait battre des records compte tenu des bonnes performances télévisées de la saison en cours de NFL : "Les grands événements ont vraiment fonctionné, ce qui donne une toile de fond d'optimisme."

Could #SuperBowlLVII be the most-watched Super Bowl in history?



In this week's #SBJ, we look back at the @NFL's Super Bowl viewership numbers: https://t.co/vcDteKm28r pic.twitter.com/OJFMEbB4Xk — Sports Business Journal (@SBJ) February 9, 2023

200 000 dollars la seconde du spot publicitaire

Pour une partie des téléspectateurs, le spectacle ne réside pas dans la rencontre sportive en elle-même. Le véritable show est offert à la mi-temps du Super Bowl, notamment grâce à des publicités uniques. "Le troisième motif de consommation du match aux États-Unis, ce sont les pubs", explique Mickael Terrien. Cette année, le coût moyen d'un encart publicitaire de trente secondes est de six millions de dollars (5,6 millions d'euros), soit 200 000 dollars (187 300 euros) la seconde (dix fois plus que pour le match États-Unis-Angleterre lors du Mondial de football au Qatar), comme l’a précisé Mark Evans, vice-président exécutif de la régie publicitaire de Fox Sports, à Sport Business Journal [en anglais].

Certaines marques paient même jusqu’à sept millions de dollars (6,5 millions d'euros). D'après Mark Evans, jamais autant d’argent n’y a été consacré. Pour l'économiste du sport Mickael Terrien, "c'est un investissement qui n'est pas forcément rentable à l'instant T, mais c'est très intéressant pour négocier auprès des annonceurs par la suite".

0 dollar de cachet pour Rihanna

Outres les fameuses publicités, le spectacle à la mi-temps sera aussi marqué par un concert de la star américaine Rihanna, accompagné du Français DJ Snake. En temps normal, une prestation de la célèbre chanteuse coûterait des millions, d'autant plus qu'elle se présentera sur scène après sept ans d'absence. Mais le Super Bowl est différent. Son impact promotionnel est tel que les artistes acceptent de se produire... gratuitement.

Madonna, Eminem, Katy Perry et toutes les autres vedettes passées par le Super Bowl ces dernières années n’ont pas été payées. " Ce sera une célébration, a promis Rihanna lors d'une conférence de presse, jeudi 9 février. Il y a beaucoup de personnes qui prennent part au spectacle, et si ce show sera aussi incroyable, c’est en partie grâce à eux. Je n’aurais pas pu le faire sans eux." DJ Snake, lui, assurera l'ambiance derrière les platines avant le début du match.

20 % des Américains comptent parier

50,4 millions d'adultes américains, soit environ une personne sur cinq, devraient parier sur la rencontre entre les Eagles et les Chiefs – en cumulant les paris en ligne et ceux de concours entre amis. Cela représenterait 16 milliards de dollars (14 milliards d'euros) de mises, autrement dit plus du double de l'estimation des sommes pariées l'an dernier (7,1 milliards d'euros), selon une enquête publiée par l'American Gaming Association (AGA), groupe commercial représentant l'industrie américaine des casinos, mardi 7 février.

Par rapport aux estimations de l'année 2022 de l’AGA, le nombre de parieurs prévus en 2023 devrait connaître une augmentation de 61 %. Le match pour le titre de NFL est organisé pour la première fois de son histoire dans un État où les paris sportifs sont légaux. Banco pour le Super Bowl !