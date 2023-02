PSG : manque d'envie, relève à la peine, Donnarumma en forme... De nombreuses inquiétudes et peu de motifs de satisfaction avant le choc contre le Bayern

Battu lors de ses deux derniers matchs avant son huitième de finale aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va recevoir le Bayern Munich sans certitudes, mardi.

Invaincu avant la trêve de la Coupe du monde, le PSG, défait à Monaco samedi 11 février (3-1), a connu quatre revers depuis début 2023. Privé de son onze type à cause de multiples blessures, Christophe Galtier peine à aligner une équipe avec suffisamment d’automatismes et s’est lui-même dit "inquiet" en conférence de presse. Ces résultats négatifs (trois défaites, un nul lors des dix derniers matchs, toutes compétitions confondues) commencent à agacer les supporters, qui ont réclamé, à Louis II, à leur équipe de se "réveiller" et de "mouiller le maillot". A l'opposé, le Bayern Munich monte en puissance avec trois victoires consécutives et douze buts inscrits au total.

Les éléments inquiétants :

Des jeunes joueurs à l’apport inégal

En l’absence de cadres comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Marco Verratti, Christophe Galtier doit composer avec un banc limité. Il donne donc du temps de jeu à de jeunes joueurs formés au club, mais tous ne répondent pas encore à ses attentes. Paradoxalement, le plus jeune d’entre eux, Warren Zaïre-Emery, 16 ans, est celui qui montre le plus d’assurance sur le terrain (deux buts inscrits, contre Montpellier et Monaco). Ses coéquipiers El Chadaille Bitshiabu ou Timothée Pembélé, titulaires contre Monaco, ont été en difficulté, avec notamment une perte de balle du premier, aux abords de sa surface, qui a amené le deuxième but monégasque.

Difficile de les accabler en raison de leur manque d’expérience puisqu’ils sont jetés dans le grand bain lors d’affiches contre les meilleures équipes de Ligue 1. Hugo Ekitike, attendu comme doublure de Kylian Mbappé, ne répond pas encore aux attentes. Il n’apporte pas encore assez de profondeur, et a du mal à être trouvé par ses coéquipiers.

Un manque d’envie

"Mentalement sur l'état d'esprit et les ingrédients qu'on doit avoir sur ce genre de rencontres, on a failli, déclarait Christophe Galtier après le match contre l’OM mercredi. Les joueurs doivent faire un gros effort sur le plan mental pour gagner en agressivité et gagner beaucoup plus de duels dans le cœur du jeu." Le message était clair, mais n’a pas été appliqué contre Monaco, où les Parisiens ont été dépassés dans l’envie. Un manque d’agressivité conjugué à des sautes de concentration, qui ont rendu l’entraîneur "furieux". "Notre entame de match est catastrophique, puis on a de l’espoir en mettant ce but, mais on en prend un troisième avant la pause parce qu’on est en déséquilibre total. Et en seconde période, il n’y a pas eu de réaction puisqu’on ne tente aucun tir", a-t-il déploré au micro de Prime Video.

Des incertitudes autour du groupe

Quels noms Christophe Galtier pourra-t-il inscrire sur la feuille de match contre le Bayern Munich ? "On fait avec les forces actuelles. C’est bizarre de dire ça en étant au PSG, mais il y a beaucoup d’absents, pas n’importe lesquels", a-t-il regretté sur Prime Video. L’entraîneur a assuré qu’aucun risque ne serait pris concernant Kylian Mbappé, toujours blessé à la cuisse, et qu’un point serait fait lundi concernant Lionel Messi, qui reprendra l’entraînement dimanche ou lundi. Un virus inquiète en coulisses, puisque certains joueurs ont été touchés par des soucis gastriques samedi avant la rencontre, dont Fabian Ruiz, retiré de la feuille de match.

Les motifs de satisfaction :

Des performances rassurantes pour Gianluigi Donnarumma

Malgré les trois buts encaissés, Gianluigi Donnarumma a réalisé un grand match au stade Louis II. Sans le portier italien, auteur de sept arrêts, l’addition aurait pu être beaucoup plus sévère pour le PSG. L'ancien portier de l'AC Milan s’est notamment illustré avec des arrêts réflexes sur deux tentatives de Ruben Aguilar dans la première demi-heure, un duel remporté contre Aleksandr Golovin pour maintenir l’espoir avant le troisième but monégasque (41e), et deux nouvelles parades en fin de match devant Breel Embolo (83e) et Takumi Minamino (90e+1).

Presnel Kimpembe de retour

Blessé au tendon d’Achille en novembre, Presnel Kimpembe a fait son retour sur les terrains à Monaco. Entré à la 80e minute, il s’est montré solide dans les duels. A l’issue de la rencontre, accompagné d’un préparateur physique, il a encore couru tout seul. Son retour va offrir la possibilité à Christophe Galtier de réinstaurer une défense à trois, avec Marquinhos et Sergio Ramos, un système qui fonctionnait si bien pour le PSG invincible en première partie de saison. A moins que le coach parisien ne préfère conserver sa charnière centrale à deux joueurs, pour pouvoir alterner et donner du repos à ses défenseurs dans un calendrier faste.