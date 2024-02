Paris 2024 : RATP, SNCF, pompiers... Ces professions qui menacent de faire grève pendant les JO

Une grève à la Tour Eiffel à partir du lundi 19 février, après celle des contrôleurs de la SNCF le week-end des 16, 17 et 18 février, seraient-elles un avant-goût de ce qui pourrait se passer pendant les Jeux olympiques et paralympiques l'été prochain ? Les syndicats entendent profiter de l'été prochain pour faire entendre leurs revendications. Pour l'instant, seuls un syndicat de la RATP et un de pompiers ont déposé un préavis de grève pour la période des JO. Mais d'autres professions menacent de faire grève pendant l'évènement. Franceinfo fait le point.

À la SNCF

À la SNCF, les syndicats entendent mettre la pression avec des grèves perlées jusqu'aux Jeux olympiques. Les contrôleurs ont fait grève en pleines vacances scolaires, vendredi, samedi et dimanche derniers. Les aiguilleurs sont à leur tour appelés à cesser le travail du vendredi 23 au samedi 24 février, toujours pendant les vacances scolaires. Les agents ont des revendications similaires : de meilleures rémunérations et de meilleures conditions de travail. Des primes sont prévues, mais leur montant et leurs bénéficiaires ne sont pas encore connus.

Face aux menaces que font peser ces mouvements sur la bonne tenue des Jeux olympiques et paralympiques, certains responsables politiques veulent renforcer l'encadrement du droit de grève. Le sénateur centriste Hervé Marseille a déposé une proposition de loi pour durcir la loi de 2007 sur le service minimum dans les transports. Sur le modèle italien, l'idée serait de sanctuariser certaines périodes de l'année, comme les fêtes de fin d'année ou les vacances d'été, en rendant impossible de faire grève. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, s'est aussi prononcé dimanche en faveur d'un service minimum renforcé, sans en préciser les contours.

À la RATP

À la RATP, la CGT-RATP, premier syndicat du transporteur public parisien, a d'ores et déjà déposé un préavis de grève jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Il est en vigueur depuis le 5 février dernier et court jusqu'au 9 septembre prochain. Le syndicat demande des augmentations salariales significatives en mettant l'accent sur l'importance de ses agents pour la réussite des Jeux olympiques.

Ce préavis longue durée ne signifie pas qu'il y aura forcément une grève, mais permet à la CGT de mettre la pression sur la direction en pleines négociations salariales pour obtenir d'éventuelles primes en vue de l'été. Pendant les Jeux, près de 20 000 agents RATP seront mobilisés chaque jour.

À la Tour Eiffel

Le célèbre monument parisien est fermé à cause d'une grève pour la deuxième fois en quelques mois. Une grève renouvelable a commencé lundi 19 février, après celle qui avait entraîné la fermeture de la Tour Eiffel le 27 décembre dernier, le jour du 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel. La CGT et Force ouvrière dénoncent la mauvaise gestion financière de la Mairie de Paris. La Ville a décidé d'augmenter la redevance annuelle du monument de 16 millions à 50 millions d'euros par an, en tablant sur la hausse du nombre de visiteurs en raison des Jeux olympiques. Dès le mois de décembre, les grévistes avaient assuré que le monument parisien serait "fermé pendant la période des Jeux olympiques" si la Ville de Paris refusait "de revoir son modèle de gestion irréaliste".

Dans la fonction publique

Les fonctionnaires appelés à travailler pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques souhaitent obtenir des compensations. Leurs syndicats ont réclamé des primes le 5 février dernier. Ils ont souligné l'impossibilité de prendre des congés cet été, la surcharge de travail, ou les difficultés pour s’organiser pour ceux qui ont des enfants, puisque les Jeux tombent en pleines vacances scolaires.

Les primes pourront aller jusqu’à 1 500 euros, assuré Matignon. Mais les policiers mobilisés pendant les JO ont déjà obtenu une dérogation et pourront toucher entre 1 900 et 3 000 euros de compensation. Les douaniers demandent à être traités de la même manière, arguant qu'ils seront eux aussi en première ligne.

Chez les pompiers et les policiers

Chez les pompiers mobilisés pendant les épreuves olympiques, le syndicat Sud-Solidaires a déposé un préavis de grève sur toute la période des Jeux, du 26 juillet au 11 août prochains. Ce préavis ne concerne pas les pompiers de Paris et de Marseille, qui sont des militaires et ne sont donc pas syndiqués. En revanche, les pompiers des départements du Nord, de la Gironde ou encore de Loire-Atlantique, où se dérouleront certaines épreuves, auront la possibilité de faire grève. Ils ne peuvent pas prendre de vacances cet été, alors qu'ils sont censés poser 21 jours en juillet ou en août et connaissent déjà des charges de travail trop importantes.

Les policiers municipaux, en grève lors de Noël et du Nouvel an à l'appel du collectif "Policiers municipaux en colère", pourraient aussi reconduire leur mouvement à l'aube des Jeux olympiques. Ils réclament notamment une revalorisation de leurs salaires.

Chez les urgentistes

Les hôpitaux vont être confrontés à un afflux de touristes l'été prochain, ce qui va priver des soignants de leurs congés. Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, appelle à une "grève du zèle". "On ne veut pas paralyser bien sûr les JO, mais on ne rendra pas nos plannings tant qu'on ne saura pas comment on sera rémunérés, et si cette rémunération est bien égalitaire pour toutes celles et ceux qui travaillent à ce moment", a-t-il indiqué à France Inter. Une prime est promise aux soignants mobilisés, mais son montant varie entre les infirmiers et les médecins. Et d'autres soignants ont même reçu des demandes pour travailler bénévolement sur certains sites olympiques.

Une "trêve olympique" dans le secteur aérien

De son côté, le principal syndicat des contrôleurs aériens a assuré qu'il ne ferait pas grève jusqu'à la fin des Jeux. Il s'est engagé à observer une "trêve olympique" jusqu'à septembre prochain, c'est-à-dire pendant toute la séquence des Jeux olympiques et paralympiques. Cette annonce a été faite le 12 septembre dernier, après que les deux principaux syndicats ont obtenu un accord avec leur direction. Ils avaient émis un préavis de grève en pleine Coupe du monde de rugby, elle aussi organisée par la France.