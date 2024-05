Paris 2024 : la CGT des éboueurs parisiens a déposé un préavis de grève

La CGT FTDNEEA (filière traitement des déchets, nettoiement eau, égouts, assainissement) a déposé un préavis de grève, couvrant notamment l'intégralité de la période des Jeux olympiques et paralympiques. Dans un communiqué, le syndicat des éboueurs franciliens appelle les agents de la Direction de la propreté et de l'eau (DPE) et des Transports automobiles municipaux (TAM DILT) à faire grève une partie du mois de mai et tout l'été.

Dans le détail, deux périodes sont concernées par ce préavis : les 14, 15, 16, 22, 23 et 24 mai, puis du 1er juillet au 8 septembre.

Les éboueurs franciliens réclament notamment une "prime exceptionnelle de 1 900 euros" pour les agents sollicités lors des Jeux de Paris 2024. Ils publient toute une liste de revendications, comme "une augmentation de l'IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise) de 400 euros par mois pour tous les personnels". On retrouve également des revendications propres à chaque corps de métier : augmenter à 300 euros l'indemnité de conduite mensuelle aux éboueurs conducteurs de petits engins ; "un gain supplémentaire de point d'indice à chaque échelon" pour les éboueurs, égoutiers et fossoyeurs, etc.