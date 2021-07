DIRECT. JO 2021 : les Bleues du rugby à 7 médaillées d'argent, l'équipe de France de judo vise l'or en épreuve par équipes... Suivez la journée à Tokyo

L'équipe de France a déjà remporté trois médailles et en ajoutera trois autres, en or ou en argent, à son compteur, samedi à Tokyo.

Pas de répit samedi à Tokyo. Le 100 m femmes en athlétisme, l'une des épreuves les plus suivies, couronne une nouvelle championne à partir de 14h50. La légende jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce part favorite pour tenter de conquérir une troisième médaille d'or.

Chez les Français, Charline Picon, championne olympique en titre, a remporté une médaille d'argent en planche à voile RS:X, la 15e médaille de la délégation tricolore à Tokyo, après la 14e, obtenue par le relais en triathlon. Dans la même discipline de voile, Thomas Goyard est également devenu vice-champion olympique à l'issue d'une course aux médailles mouvementée. Autre médaille d'argent en rugby à 7 avec l'équipe de France féminine, battue en finale contre la Nouvelle-Zélande.

En handball, les Bleues se sont inclinées contre les Russes et devront absolument gagner leur dernier match de poules pour se qualifier en quarts de finale. Les judokas tricolores vont conclure leur semaine par une 8e médaille, en or ou en argent, avec une finale par équipes contre le Japon. Enfin, Novak Djokovic ne s'est pas remis de sa défaite en demi-finale contre Alexander Zverev et s'est incliné contre Pablo Carreno Busta dans la petite finale.

