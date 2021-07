JO 2021 : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre les compétitions ? Le programme TV complet

Après un report d'un an, les Jeux olympiques de Tokyo ont enfin lieu et 408 athlètes français vont tenter de décrocher une médaille. Pour ne rien manquer des épreuves, retrouvez ci-dessous le calendrier et le programme TV complet des compétitions, chaîne par chaîne ainsi que sur france.tv où l'intégralité des épreuves sont diffusées.

>> Calendrier/résultats des Jeux olympiques

Mercredi 21 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv



⇒ 9h30 : Football féminin, Grande-Bretagne-Chili

⇒ 10 heures : Football féminin, Chine-Brésil

⇒ 10h30 : Football féminin, Suède-Etats-Unis

⇒ 12h30 : Football féminin, Japon-Canada

⇒ 13 heures : Football féminin, Zambie-Pays-Bas

⇒ 13h30 : Australie-Nouvelle-Zélande

Jeudi 22 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2

⇒ 9h55 : Football masculin, France-Mexique

France 3

⇒ 13h20 : Football masculin, Brésil-Allemagne

France 2

⇒ 21h05 : soirée spéciale Teddy Riner (documentaire sur sa préparation aux JO)

Vendredi 23 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (12h35-18h30)

13 heures : début de la cérémonie d'ouverture

17 heures : documentaire "Corps et âme" en immersion avec Kevin Mayer



France 2 (22h45-minuit)

Samedi 24 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (minuit-06h20)

⇒ À partir de 3 heures : Gymnastique, qualifications hommes

⇒ À partir de 3 heures : Tir, carabine 10 m femmes finale

⇒ À partir de 3 heures : Taekwondo, moins de 48 kilos femmes finale

⇒ À partir de 3 heures : Taekwondo, moins de 58 kilos hommes finale

⇒ À partir de 4 heures : Cyclisme sur route, course en ligne hommes

France 3 (6h20-10h)

⇒ À partir de 6h50 : Haltérophilie, moins de 49 kilos femmes finale

⇒ À partir de 7h15 : Tir à l'arc, épreuve mixte demi-finales et finale

⇒ À partir de 8h30 : Tir, pistolet 10 m hommes finale

France 2 (10h-12h55)

⇒ À partir de 10 heures : Judo, moins de 48 kilos femmes, demi-finales et finale

⇒ À partir de 10 heures : Judo, moins de 60 kilos hommes demi-finales et finale

⇒ À partir de 11 heures : Escrime, épée femmes demi-finales et finale

⇒ À partir de 11 heures : Escrime, sabre hommes demi-finales et finale

France 3 (12h55-14h)

France 2 (14h-17h35)

France 4

⇒ 4 heures : Handball hommes, France- Argentine

⇒ 10h55 : Basket 3x3 femmes, États-Unis - France

⇒ 14h25 : Basket 3x3 femmes, France - Italie

⇒ 14h45 : Volley-Ball hommes, États-Unis - France



À suivre notamment chez les Français : Marie Wattel (natation), Léon Marchand (natation), Samir Aït Saïd (gymnastique), Maïva Hamadouche (boxe), David Gaudu (cylisme sur route), Qi Xuefei (badminton) et Shirine Boukli (judo)

Dimanche 25 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h25-07h55)

⇒ À partir de 3 heures : Taekwondo, moins de 57 kilos femmes finale

⇒ À partir de 3 heures : Taekwondo, moins de 68 kilos hommes finale

⇒ À partir de 3h20 : Surf, 1er tour femmes et 2e tour hommes

⇒ À partir de 4h15 : Tir, pistolet 10 m femmes finale

⇒ À partir de 5 heures : Skateboard, street hommes finale

⇒ 6 heures : Cyclisme sur route, course en ligne femmes

⇒ À partir de 6h45 : Tir à l'arc, épreuve par équipes femmes

France 3 (03h28-04h55)

⇒ 3h30 : Natation, finale 400 m 4 nages hommes

⇒ 3h52 : Natation, finale 400 m nage libre hommes

⇒ 4h12 : Natation, finale 400 m 4 nages femmes

⇒ 4h45 : Natation, finale relais 4x100 m nage libre femmes

France 3 (7h55-11h35)

⇒ À partir de 8 heures : Plongeon, tremplin 3m synchronisé femmes finale

⇒ À partir de 8h30 : Tir, carabine 10m hommes finale

⇒ À partir de 8h50 : Haltérophilie, moins de 61 kilos hommes finale

⇒ À partir de 10 heures : Judo, moins de 52 kilos femmes demi-finales et finale

⇒ À partir de 10 heures : Judo, moins de 66 kilos hommes demi-finales et finale

⇒ À partir de 11 heures : Escrime, épée hommes demi-finales et finale

⇒ À partir de 11 heures : Escrime, fleuret femmes demi-finales et finale

France 2 (11h35-12h55)

⇒ À partir de 12h50 : Haltérophilie, moins de 67 kilos hommes finale

France 3 (12h55-14h00)

France 2 (14h00-17h35)

France 2

⇒ 23h30 : Triathlon hommes finale

France 4

⇒ 10 heures : Football hommes, France-Afrique du sud

⇒ 10h55 : Basket 3x3 femmes, Japon-France

⇒ 14 heures : Basket hommes, France-États-Unis

⇒ 14 heures : Basket 3x3 femmes, Chine-France

⇒ 14h30 : Handball femmes, Hongrie-France

À suivre notamment chez les Français : Sofiane Oumiha (boxe), Amandine Buchard (judo), Juliette Labous (cylisme sur route), Céline Goberville (tir), Johanne Defay (surf), Vincent Luis (Triathlon), Ysaora Thibus (escrime) et Yannick Borel (escrime)

Lundi 26 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (minuit-05h54)

⇒ À partir de 3 heures : Taekwondo, moins de 67 kilos femmes, finale

⇒ À partir de 3 heures : Taekwondo, moins de 80 kilos homme, finale

⇒ À partir de 5 heures : Skateboard, street femmes finale

France 3 (03h28-05h15)

⇒ 3h30 : Natation, finale 100 m papillon femmes

⇒ 4h12 : Natation, finale 100 m brasse hommes

⇒ 4h20 : Natation, finale 400 m nage libre femmes

⇒ 5h05 : Natation, finale relais 4x100 m nage libre hommes

France 3 (05h54-10h)

⇒ À partir de 6h45 : Tir à l'arc, épreuve par équipes hommes finale

⇒ À partir de 7h50 : Tir, skeet femmes finale

⇒ À partir de 8 heures : Plongeon, haut vol synchronisé hommes finale

⇒ 8 heures : VTT, cross-country hommes finale

⇒ 8h30 : Canoë-Kayak, slalom C1 hommes finale

⇒ À partir de 8h50 : Tir, skeet hommes finale

France 2 (10h-12h55)

⇒ À partir de 10h00 : Judo, moins de 57 kilos femmes, demi-finale et finale

⇒ À partir de 10h00 : Judo, moins de 73 kilos hommes, demi-finale et finale

⇒ À partir de 11h00 : Escrime, sabre femmes, demi-finale et finale

⇒ À partir de 11h00 : Escrime, fleuret hommes, demi-finale et finale

⇒ À partir de 12h00 : Gymnastique artistique, concours général par équipes hommes finale

France 3 (12h55-13h55)

⇒ À partir de 13h00 : Tennis de table, double mixte finale

France 2 (13h55-16h00)

France 2

⇒ 22h40 : Triathlon femmes finale

France 4

⇒ 2 heures : Handball hommes, Brésil-France

⇒ 9h25 : Volley-Ball hommes, France-Tunisie

⇒ 10h30 : Basket 3x3 femmes, France- Mongolie

⇒ 14h25 : Basket 3x3 femmes, France- Russie

À suivre notamment chez les Français : Manon Brunet (escrime), Sarah Léonie Cysique (judo), Enzo Lefort (escrime), Cassandre Beaugrand (triathlon) et Magda Wiet-Hénin (taekwondo).

Mardi 27 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (minuit-5h54)

⇒ À partir de 2h58 : Aviron, quatre de couple hommes, finale

⇒ À partir de 3 heures : Taekwondo, plus de 67 kilos femmes, finale

⇒ À partir de 3 heures : Taekwondo, plus de 80 kilos hommes, finale

⇒ À partir de 3h10 : Aviron, quatre de couple femmes, finale

⇒ À partir de 4h30 : Tir, pistolet 10 m par équipes mixte

France 3 (3h28-5h15)

⇒ 3h43 : Natation, finale 200 m nage libre hommes

⇒ 3h51 : Natation, finale 100 m dos femmes

⇒ 3h59 : Natation, finale 100 m dos hommes

⇒ 4h17 : Natation, finale 100 m brasse femmes

France 3 (5h54-10h00)

⇒ À partir de 8 heures : Plongeon, haut vol synchronisé femmes finale

⇒ 8 heures : VTT, cross-country femmes finale

⇒ À partir de 8h30 : Canoë-Kayak, slalom K1 femmes finale

⇒ À partir de 8h45 : Tir, carabine 10 m par équipes mixte

⇒ À partir de 8h50 : Haltérophilie, moins de 59 kilos femmes finale

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 10h00 : Équitation, Grand Prix Spécial mixte, finale

⇒ À partir de 10h00 : Judo, moins de 63 kilos femmes, demi-finale et finale

⇒ À partir de 10h00 : Judo, moins de 81 kilos hommes, demi-finale et finale

⇒ À partir de 11h30 : Escrime, Épée par équipes femmes, finale

⇒ À partir de 12h45 : Gymnastique artistique, concours général par équipes femmes finale

⇒ À partir de 12h50 : Haltérophilie, moins de 64 kilos femmes finale

France 3 (12h55-13h57)

⇒ 13 heures : Softball femmes finale

France 2 (13h57-16h00)

France 4 :

⇒ 3 heures : Basket femmes, Japon-France

⇒ 10 heures : Basket 3x3 femmes, France-Roumanie

⇒ 14h30 : Handball femmes, France-Espagne

À suivre notamment chez les Français : Clarisse Agbegnenou (judo), Pauline Ferrand-Prévôt et Loana Lecomte (VTT), Mehdy Metella et Yohann Ndoye-Brouard (natation).

Mercredi 28 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h50-5h54)

⇒ 0h50 : Rugby à 7, finale hommes

⇒ À partir de 2h18 : Aviron, deux de couple femmes finale

⇒ À partir de 2h30 : Aviron, deux de couple hommes finale

⇒ À partir de 2h30 : Surf, épreuve individuelle femmes

⇒ À partir de 2h50 : Aviron, quatre sans barreuse femmes finale

⇒ À partir de 3h10 : Aviron, quatre sans barreur hommes finale

⇒ À partir de 3h15 : Surf, épreuve individuelle hommes

⇒ 4h30 : Cyclisme sur route, contre la montre femmes

⇒ 4h30 : Cyclisme sur route, contre la montre hommes

France 3 (3h26-5h54)

⇒ 3h41 : Natation, finale 200 m nage libre femmes

⇒ 3h49 : Natation, finale 200 m papillon hommes

⇒ 4h45 : Natation, finale 200 m 4 nages femmes

⇒ 4h54 : Natation, finale 1500 m nage libre femmes

⇒ 5h26 : Natation, finale relais 4x200 m nage libre hommes

France 3 (5h54-10h00)

⇒ À partir de 8 heures : Plongeon, tremplin 3 m synchronisé hommes finale

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 10h00 : Judo, moins de 70 kilos femmes demi-finale et finale

⇒ À partir de 10h00 : Judo, moins de 90 kilos hommes demi-finale et finale

⇒ À partir de 10h30 : Équitation, Grand Prix libre mixte finale

⇒ À partir de 11h30 : Escrime, Sabre par équipes hommes finale

⇒ À partir de 12h15 : Gymnastique artistique, concours général individuel hommes finale

⇒ À partir de 12h50 : Haltérophilie, moins de 73 kilos hommes finale

France 3 (12h55-13h55)

France 2 (13h55-16h00)

France 4

⇒ 7h20 : Volley-Ball hommes, Argentine-France

⇒ 13h30 : Football hommes, France-Japon

⇒ 14h00 : Basket hommes, République tchèque - France

⇒ 14h30 : Handball hommes, France-Allemagne

⇒ 14h55 : Basket 3x3 hommes finale

⇒ 15h25 : Basket 3x3 femmes finale



À suivre notamment chez les Français : Charlotte Bonnet (natation), Rémi Cavagna et Juliette Labous (cyclisme), Axel Clerget et Margaux Pinot (judo).

Jeudi 29 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h25-5h54)

⇒ À partir de 2h18 : Aviron, deux sans barreur hommes finale

⇒ À partir de 2h30 : Aviron, deux sans barreuse femmes finale

⇒ À partir de 2h50 : Aviron, deux de couple poids légers hommes finale

⇒ À partir de 3h10 : Aviron, deux de couple poids légers femmes finale

France 3 (3h25-5h45)

⇒ 3h30 : Natation, finale 800m nage libre hommes

⇒ 3h44 : Natation, finale 200m brasse hommes

⇒ 4h28 : Natation, finale 200m papillon femmes

⇒ 4h37 : Natation, finale 100m nage libre hommes

⇒ 5h31 : Natation, finale relais 4x200m nage libre femmes

France 3 (5h54-10h00)

⇒ À partir de 7h30 : Tir, fosse olympique femmes finale

⇒ À partir de 7h30 : Tir, fosse olympique hommes finale

⇒ À partir de 8h30 : Canoë-Kayak, slalom C1 femmes finale

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 10h00 : Judo, moins de 78 kilos femmes demi-finale et finale

⇒ À partir de 10h00 : Judo, moins de 100 kilos hommes demi-finale et finale

⇒ À partir de 11h30 : Escrime, Fleuret par équipes femmes finale

⇒ À partir de 12h50 : Gymnastique artistique, concours général individuel femmes finale

France 3 (12h55-13h55)

⇒ À partir de 13 heures : Tennis de table, simple femmes finale

France 2 (13h55-16h00)

France 4

⇒ 2h00 : Rugby à 7 femmes, France-Fidji

⇒ 9h30 : Rugby à 7 femmes, France-Brésil

⇒ 14h30 : Handball femmes, Suède-France

À suivre notamment chez les Français : Madeleine Malonga et Alexandre Iddir (judo), Mélanie de Jesus dos Santos (gymnastique) et David Aubry (natation).

Vendredi 30 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h50-5h54)

⇒ À partir de 2h33 : Aviron, Skiff femmes finale

⇒ À partir de 2h45 : Aviron, Skiff hommes finale

⇒ À partir de 3h05 : Aviron, Huit femmes finale

⇒ À partir de 3h25 : Aviron, Huit hommes finale

⇒ À partir de 4h40 : BMX, course hommes finale

⇒ À partir de 4h50 : BMX, course femmes finale



France 3 (3h19-4h55)

⇒ 3h41 : Natation, finale 200m brasse femmes

⇒ 3h50 : Natation, finale 200m dos hommes

⇒ 3h59 : Natation, finale 100m nage libre femmes

⇒ 4h16 : Natation, finale 200m 4 nages hommes

France 3 (5h54-10h00)

⇒ À partir de 7 heures : Tir, pistolet 25m femmes finale

⇒ À partir de 7h45 : Tir à l'arc, épreuve individuelle femmes finale

⇒ À partir de 7h50 : Trampoline, épreuve femmes finale

⇒ À partir de 8h30 : Badminton, double mixte finale

⇒ À partir de 8h30 : Canoë-Kayak, slalom K1 hommes finale

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 10 heures : Judo, plus de 78 kilos femmes demi-finale et finale

⇒ À partir de 10 heures : Judo, plus de 100 kilos hommes demi-finale et finale

⇒ À partir de 11h30 : Escrime, Épée par équipes hommes finale

France 3 (12h55-13h55)

⇒ À partir de 13 heures : Tennis de table, simple hommes finale

⇒ 13h30 : Athlétisme, 10 000m hommes, finale

France 2 (13h55-16h00)

France 4

⇒ 2h30 : Rugby à 7 femmes, Canada-France

⇒ 7h15 : Handball hommes, France-Espagne

⇒ 10h20 : Basket femmes, France-Nigeria

⇒ 14h45 : Volley-Ball hommes, Russie-France

À suivre notamment chez les Français : Teddy Riner, Romane Dicko (judo) et Morhad Amdouni (athlétisme).

Samedi 31 juillet

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h20-6h20)

⇒ 00h20 : Tennis, simple dames finale

⇒ 00h30 : Triathlon, relais mixte finale

⇒ À partir de 5 heures : Voile, planche à voile hommes, régate finale

⇒ À partir de 5 heures : Voile, planche à voile femmes, régate finale

France 3 (3h14-5h00)

⇒ 3h30 : Natation, finale 100 m papillon hommes

⇒ 3h37 : Natation, finale 200 m dos femmes

⇒ 3h46 : Natation, finale 800 m nage libre femmes

⇒ 4h43 : Natation, finale 4x100 m 4 nages mixte

France 3 (6h20-10h00)

⇒ À partir de 7 heures : Tir, fosse olympique par équipes mixte finale

⇒ À partir de 8h50 : Haltérophilie, moins de 81 kilos hommes finale

⇒ À partir de 7 heures : Tir, carabine 3 positions femmes finale

⇒ À partir de 7h45 : Tir à l'arc, épreuve individuelle hommes finale

⇒ À partir de 7h50 : Trampoline, épreuve hommes finale

⇒ À partir de 8 heures : Plongeon, tremplin 3 m femmes finale

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 10h00 : Judo, par équipes mixte

⇒ À partir de 11 heures : Badminton, double hommes finale

⇒ À partir de 11h30 : Escrime, Sabre par équipes hommes finale

⇒ À partir de 12h50 : Haltérophilie, moins de 96 kilos hommes finale

France 3 (12h55-14h00)

France 2 (14h00-16h00)

⇒ À partir de 13h15 : Athlétisme, Disque hommes finale

⇒ 14h35 : Athlétisme, 4x400m mixte finale

⇒ 14h50 : Athlétisme, 100m femmes finale

France 4

⇒ 3 heures : Basket hommes, Iran - France

⇒ 7h15 : Handball femmes, Russie-France

⇒ 12 heures : Rugby à 7, finale femmes

À suivre notamment chez les Français : Mehdy Metella (natation) et Jean-Charles Valladont (tir à l'arc).

Dimanche 1 août

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h30-7h55)

⇒ À partir de 00h30 : Escrime, Fleuret par équipes hommes finale

⇒ À partir de 00h30 : Golf, individuel hommes, 4e et dernier jour

⇒ À partir de 3h10 : BMX, park femmes finale

⇒ À partir de 3h35 : Athlétisme, poids femmes finale

⇒ À partir de 4h20 : BMX, park hommes finale

⇒ À partir de 5 heures : Voile, laser hommes, régate finale

⇒ À partir de 5 heures : Voile, laser radial femmes, régate finale

France 3 (3h27-5h00)

⇒ 3h30 : Natation, finale 50 m nage libre hommes

⇒ 3h37 : Natation, finale 50 m nage libre femmes

⇒ 3h44 : Natation, finale 1500 m nage libre hommes

⇒ 4h15 : Natation, finale 4x100 m 4 nages femmes

⇒ 4h36 : Natation, finale 4x100 m 4 nages femmes hommes

France 3 (7h55-11h35)

⇒ À partir de 10 heures : Gymnastique artistique, sol hommes finale

⇒ À partir de 10h45 : Gymnastique artistique, saut femmes finale

⇒ À partir de 11h30 : Gymnastique artistique, cheval d'arçons hommes finale

France 2 (11h35-12h55)

⇒ À partir de 12h10 : Athlétisme, hauteur hommes finale

⇒ À partir de 12h50: Gymnastique artistique, barres asymétriques femmes finale

⇒ À partir de 12h50 : Haltérophilie, moins de 76 kilos femmes finale

France 3 (12h55-14h00)

⇒ À partir de 13h20 : Athlétisme, triple saut femmes finale

⇒ À partir de 13h30 : Badminton, simple femmes finale

⇒ 14h50 : Athlétisme, 100 m hommes finale

France 2 (14h00-16h00)

France 4

⇒ 4h05 : Volley-Ball hommes, Brésil-France

⇒ 9h15 : Handball hommes, Norvège-France

À suivre notamment chez les Français : Samir Aït Saïd (gymnastique), Mélanie de Jesus dos Santos (gymnastique), Florent Manaudou et Maxime Grousset (natation), Jimmy Vicaut (athlétisme), Romain Langasque (golf), Antoine Rozner (golf) et Anthony Jeanjean (BMX freestyle).

Lundi 2 août

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h45-05h54)

⇒ À partir de 3h20 : Athlétisme, finale saut en longueur hommes

⇒ 4h50 : finale 100m haies femmes

France 3 (05h54-10h00)

⇒ À partir de 6 heures : Badminton, finale double femmes

⇒ À partir de 7h30 : Tir, finale 25m pistolet feu rapide hommes

⇒ À partir de 7h33 : Voile, finale Skiff 49er FX femmes

⇒ À partir de 8h33 : Voile, finale Skiff 49er FX hommes

⇒ À partir de 8h50 : Haltérophilie, finale -87kilos femmes

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 9h50 : Tir, finale 50m carabine 3 positions hommes

⇒ À partir de 10 heures : Gymnastique artistique, finale anneaux hommes

⇒ À partir de 10h45 : Gymnastique artistique, finale sol femmes

⇒ À partir de 11h04 : Cyclisme sur piste, finale vitesse par équipes femmes

⇒ À partir de 11h09 : Cyclisme sur piste, finale vitesse par équipes femmes

⇒ À partir de 11h30 : Gymnastique artistique, finale saut de cheval hommes

⇒ À partir de 12h30 : Lutte Gréco-Romaine, finale moins de 60 kilos hommes,

⇒ À partir de 12h30 : Lutte Gréco-Romaine, finale moins de 130 kilos hommes,

⇒ À partir de 12h30 : Lutte Libre, finale moins de 76kilos femmes

France 3 (12h55-13h55)

⇒ À partir de 12h50 : Haltérophilie, finale +87 kilos femmes

⇒ À partir de 13 heures : Badminton, finale simple hommes

⇒ À partir de 13 heures : Athlétisme, finale lancer du disque femmes

France 2 (13h55-16h00)

⇒ À partir de 13h45 : Équitation, finale concours complet individuel, saut d'obstacles

France 2 (14h00-16h00)

⇒ 14h15 : Athlétisme, finale 3000 m steeple hommes

⇒ 14h40 : Athlétisme, finale 5000 m femmes

France 4

⇒ 4 heures : Handball femmes, France-Brésil

⇒ 6h40 : Basket femmes, France-États-Unis

À suivre notamment chez les Français : Jean Quiquampoix (tir), Samir Aït Saïd (gymnastique), Mélanie de Jesus dos Santos (gymnastique), Djilali Bedrani (athlétisme) et Pénélope Leprévost (équitation).

Mardi 3 août

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h10-05h54)

⇒ À partir de 4h30 : Boxe, demi-finale 1 pour catégorie 52-57 kilos hommes (bronze)

⇒ À partir de 5h18 : Boxe, demi-finale 1 pour catégorie 81-91 kilos hommes (bronze)

⇒ À partir de 5h47 : Canoë-kayak, finale kayak biplace K2 500m femmes

France 3 (01h55-05h30)

⇒ 3h50 : Athlétisme, finale saut en longueur femmes

⇒ À partir de 4h37 : Canoë-kayak, finale kayak monoplace K1 200m femmes

⇒ À partir de 4h54 : Canoë-kayak, finale canoë biplace C2 1000m hommes

⇒ À partir de 5h20 : Athlétisme, finale 400m haies hommes

⇒ À partir de 5h21 : Canoë-kayak, finale kayak monoplace K1 1000m hommes

France 3 (05h54-10h00)

⇒ À partir de 6h05 : Boxe, finale 54-57 kilos poids plume femmes

⇒ À partir de 7h33 : Voile, finale Finn hommes

⇒ À partir de 8h : Plongeon, finale tremplin 3m individuel hommes

⇒ À partir de 8h33 : Plongeon, finale Nacra 17 à voils mixte

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 10h : Gymnastique artistique, finale barres parallèles hommes

⇒ 10h19 : Cyclisme sur piste, finale poursuite par équipes femmes (bronze)

⇒ 10h26 : Cyclisme sur piste, finale poursuite par équipes femmes (or)

⇒ 10h41 : Cyclisme sur piste, finale vitesse par équipes hommes (bronze)

⇒ 10h44 : Cyclisme sur piste, finale vitesse par équipes hommes (or)

⇒ À partir de 10h48 : Gymnastique artistique, finale poutre femmes

⇒ 11h03 : Boxe, demi-finale 2 pour catégorie 52-57 kilos hommes (bronze)

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte gréco-romaine moins de 77 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte gréco-romaine moins de 97 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 68 kilos femmes

⇒ À partir de 11h37 : Gymnastique artistique, finale barre fixe hommes

⇒ 11h50 : Boxe, demi-finale 2 pour catégorie 81-91 kilos hommes (bronze)

⇒ 12h05 : Boxe, finale 63-69 kilos poids moyen hommes

⇒ À partir de 12h20 : Athlétisme, finale saut à la perche hommes

France 3 (12h55-13h57)

⇒ À partir de 12h50 : Haltérophilie, finale -109 kilos hommes

⇒ À partir de 13h35 : Athlétisme, finale lancer marteau femmes

France 2 (13h57-16h00)

⇒ 14h25 : Athlétisme, finale 800m femmes

⇒ 14h50 : Athlétisme, finale 200m femmes

À suivre notamment chez les Français : Mélanie de Jesus dos Santos (gymnastique), Rénelle Lamote (athlétisme), Alexandra Tavernier (athlétisme), Renaud Lavillenie (athlétisme) Bassa et Mickael Mawem (escalade).

Mercredi 4 août

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h15-05h54)

⇒ 00h30 : Natation eau libre, finale 10km femmes

France 3 (01h55-05h25)

⇒ 4h30 : Athlétisme, finale 400m haies femmes

⇒ À partir de 5h30 : Skateboard, finale Park femmes

France 3 (5h54-10h00)

⇒ À partir de 7h : Boxe, demi-finale 1 catégorie 48-51 kilos femmes (bronze)

⇒ À partir de 7h15 : Boxe, demi-finale 2 catégorie 48-51 kilos femmes (bronze)

⇒ À partir de 7h33 : Voile, finale 470 double hommes

⇒ À partir de 8h03 : Boxe, demi-finale 1 catégorie +91 kilos hommes (bronze)

⇒ À partir de 8h18 : Boxe, demi-finale 2 catégorie +91 kilos poids super lourd hommes (bronze)

⇒ À partir de 8h33 : Voile, finale 470 double femmes

⇒ À partir de 8h35 : Boxe, finale pour catégorie 75-81 kilos poids mi-lourds hommes

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 10h59 : Cyclisme sur piste, finale poursuite par équipes hommes (bronze)

⇒ À partir de 11h06 : Cyclisme sur piste, finale poursuite par équipes hommes (or)

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte gréco-romaine moins de 67 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte gréco-romaine moins de 87 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 62 kilos femmes

⇒ À partir de 12h : Équitation, finale saut d'obstacles individuel

⇒ À partir de 12h30 : Natation artistique, finale épreuve de duo, programme libre

France 3 (12h55-13h55)

⇒ À partir de 12h50 : Haltérophilie, finale +109kilos hommes

⇒ 13h : Athlétisme, finale 3000m steeple femmes

⇒ À partir de 13h15 : Athlétisme, finale lancer marteau hommes

France 2 (13h55-16h00)

⇒ 14h05 : Athlétisme, finale 800m hommes

⇒ À partir de 14h30 : Athlétisme, 400m du décathlon (5e épreuve sur 10)

⇒ 14h55 : Athlétisme, finale 200m femmes

À suivre notamment chez les Français : Kevin Mayer (athlétisme), Pierre-Ambroise Bosse (athlétisme), Quentin Bigot (athlétisme), Madeleine Larcheron (skateboard) et Lara Grangeon (natation).

Jeudi 5 août

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (00h30-05h54)

⇒ À partir de 00h30 : Natation eau libre, finale 10km hommes

⇒ À partir de 3h30 : Hockey sur gazon hommes (bronze)

⇒ À partir de 4h : Tennis de table, finale bronze double femmes

⇒ 4h27 : Canoë-kayak, finale kayak monoplace K1 200m hommes

⇒ 4h43 : Canoë-kayak, finale canoë monoplace C1 200m femmes

⇒ 5h08 : Canoë-kayak, finale kayak monoplace K1 500m femmes

⇒ 5h34 : Canoë-kayak, finale kayak biplace K2 1000m hommes

France 3 (01h55-05h54)

⇒ À partir de 4h : Athlétisme, finale triple saut hommes

⇒ À partir de 4h05 : Athlétisme, finale lancer poids hommes

⇒ 4h55 : Athlétisme, finale 110m haies hommes

⇒ À partir de 5h30 : Skateboard, finale Park hommes

France 3 (05h54-10h00)

⇒ À partir de 7 heures : Boxe, demi-finale 1 pour catégorie 57-60 kilos poids léger femmes (bronze)

⇒ À partir de 7h15 : Boxe, demi-finale 2 pour catégorie 57-60 kilos poids léger femmes (bronze)

⇒ À partir de 7h30 : Boxe, demi-finale 1 pour catégorie 48-52 kilos poids mouche hommes (bronze)

⇒ À partir de 7h48 : Boxe, demi-finale 2 pour catégorie 48-52 kilos poids mouche hommes (bronze)

⇒ À partir de 8h : Plongeon, finale Haut-vol 10m femmes

⇒ À partir de 8h03 : Boxe, demi-finale 1 pour catégorie 69-75 kilos poids moyen hommes (bronze)

⇒ À partir de 8h18 : Boxe, demi-finale 2 pour catégorie 69-75 kilos poids moyen hommes (bronze)

⇒ À partir de 8h35 : Boxe, finale pour catégorie 52-57 kilos poids plume hommes

⇒ À partir de 9h30 : Athlétisme, finale 20km marche hommes

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 10h30 : Escalade, finale combiné vitesse hommes

⇒ À partir de 10h45 : Cyclisme sur piste, finale keirin femmes

⇒ À partir de 10h55 : Cyclisme sur piste, finale omnium hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 57 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 86 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 57 kilos femmes

⇒ À partir de 11h30 : Escalade, finale combiné bloc hommes

⇒ À partir de 12h : Hockey sur gazon, finale hommes

⇒ À partir de 12h20 : Athlétisme, finale saut à perche femmes

⇒ À partir de 12h30 : Karaté, matchs femmes (bronze)

⇒ À partir de 12h30 : Tennis de table, finale or double femmes

⇒ À partir de 12h50 : Karaté, finale femmes

France 3 (12h55-13h55)

⇒ 13h : Athlétisme, finale 3000m steeple femmes

⇒ À partir de 13h05 : Kumite, demi-finales -67 kilos hommes

⇒ À partir de 13h40 : Kumite, finale -67 kilos hommes

France 2 (13h55-16h00)

⇒ 14h : Athlétisme, finale 400m hommes

⇒ À partir de 14h10 : Escalade, finale combiné difficulté hommes

⇒ À partir de 14h30 : Athlétisme, finale héptathlon et décathlon 800m femmes

France 4

⇒ 10 heures : Football femmes (bronze)

⇒ À partir de 14h40 : Athlétisme, finale décathlon 1500m hommes

À suivre notamment chez les Français : Steven da Costa (karaté), Kevin Mayer (athlétisme), Wilhelm Belocian (athlétisme), Marc-Antoine Olivier (natation), Bassa et Mickael Mawem (escalade), Mathilde Gros (cyclisme sur piste), Benjamin Thomas (cyclisme sur piste).

Vendredi 6 août

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 3 (22h15-00h55)

⇒ À partir de 22h30 (jeudi soir) : Athlétisme, finale 50km marche hommes

France 2 (00h55-05h54)

⇒ À partir de 3h : Beach Volley, match femmes (bronze)

⇒ À partir de 3h30 : Hockey sur gazon, match femmes (bronze)

⇒ À partir de 4h : Tennis de table, finale double hommes (bronze)

⇒ À partir de 4h30 : Beach Volley, finale femmes

France 3 (05h54-10h00)

⇒ À partir de 7h : Boxe, demi-finale 1 pour catégorie 69-75 kilos poids moyen femmes (bronze)

⇒ À partir de 7h15 : Boxe, demi-finale 2 pour catégorie 69-75 kilos poids moyen femmes (bronze)

⇒ À partir de 7h32 : Boxe, demi-finale 1 pour catégorie 57-63 kilos poids léger hommes (bronze)

⇒ À partir de 7h47 : Boxe, demi-finale 2 pour catégorie 57-63 kilos poids léger hommes (bronze)

⇒ À partir de 8h03 : Boxe, demi-finale 1 pour catégorie 69-75 kilos poids moyen hommes (bronze)

⇒ À partir de 8h05 : Boxe, finale pour catégorie 81-91kilos poids lourd hommes

⇒ À partir de 8h18 : Boxe, demi-finale 2 pour catégorie 69-75kilos poids moyen hommes (bronze)

⇒ À partir de 9h30 : Athlétisme, finale 20km marche femmes

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 10h15 : Cyclisme sur piste, finale Madison femmes

⇒ À partir de 10h30 : Escalade, finale combiné vitesse femmes

⇒ À partir de 11h00 : Cyclisme sur piste, finale vitesse hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 74 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 125 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 53 kilos femmes

⇒ À partir de 11h30 : Escalade, finale combiné bloc femmes

⇒ À partir de 12h : Hockey sur gazon, finale femmes

⇒ À partir de 12h30 : Pentathlon moderne, finale Laser Run femmes

⇒ À partir de 12h30 : Tennis de table, finale double hommes (or)

France 3 (12h55-13h55)

⇒ À partir de 12h30 : Karaté, matchs hommes (bronze)

⇒ À partir de 12h50 : Karaté, finale hommes

⇒ À partir de 13h05 : Kumite, demi-finales -61 kilos femmes (bronze)

⇒ À partir de 13h22 : Kumite, demi-finales -75 kilos hommes (bronze)

⇒ À partir de 13h40 : Kumite, finale -61 kilos femmes

France 2 (13h55-16h00)

⇒ À partir de 13h50 : Kumite, finale -75kilos hommes

⇒ À partir de 13h50 : Athlétisme, finale javelot femmes

⇒ 14h : Athlétisme, finale 5000m hommes

⇒ À partir de 14h10 : Escalade, finale combiné difficulté femmes

⇒ 14h35 : Athlétisme, finale 400m femmes

⇒ 14h50 : Athlétisme, finale 1500 femmes

⇒ 15h30 : Athlétisme, finale relais 4x100m femmes

⇒ 15h50 : Athlétisme, finale relais 4x100m hommes

France 4

⇒ 4 heures : Football femmes finale

⇒ 13 heures : Football hommes (bronze)

À suivre notamment chez les Français : Yohann Diniz (50 km), Mathilde Gros (cyclisme sur piste), Hugo Hay et Jimmy Gressier (athlétisme), Sébastien Vigier (cyclisme sur piste), Anouck Jaubert et Julia Chanourdie (escalade).

Samedi 7 août

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 3 (23h32-00h20)

⇒ À partir de minuit : Athlétisme, marathon femmes

France 2 (00h20-06h20)

⇒ À partir de 00h30 : Golf, dernier tour femmes

⇒ À partir de 3h : Beach Volley, bronze hommes

⇒ À partir de 4h22 : Canoë-kayak, finale canoë biplace C2 500m femmes

⇒ À partir de 4h30 : Beach Volley, finale hommes

⇒ À partir de 4h39 : Canoë-kayak, finale canoë monoplace C1 1000m hommes

⇒ À partir de 5h : Canoë-kayak, finale kayak à 4 K4 500m femmes

⇒ À partir de 5h : Baseball, match pour le bronze

⇒ À partir de 5h19 : Canoë-kayak, finale kayak à 4 K4 500m hommes

France 3 (06h20-10h00)

⇒ À partir de 6h40 : Waterpolo, bronze femmes

⇒ À partir de 7h : Boxe, finale pour catégorie 48-52 kilos poids mouche hommes

⇒ À partir de 7h15 : Boxe, finale pour catégorie 48-51 kilos poids mouche femmes

⇒ À partir de 7h45 : Boxe, finale pour catégorie 69-75 kilos poids moyen hommes

⇒ À partir de 8h15 : Boxe, finale pour catégorie 64-69 kilos poids mi-moyen femmes

⇒ À partir de 8h20 : Gymnastique artistique, finale concours multiple individuel rotation 1 à 4

⇒ À partir de 9h30 : Water-polo, finale femmes

France 2 (10h00-12h55)

⇒ À partir de 9h55 : Cyclisme sur piste, finale Madison hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 65 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 97 kilos hommes

⇒ À partir de 11h15 : Lutte, finale lutte libre moins de 50 kilos femmes

⇒ À partir de 12 heures : Baseball, finale

⇒ À partir de 12 heures : Équitation, finale saut d'obstacles par équipes

⇒ À partir de 12h20 : Kumite, demi-finales +67 kilos femmes (bronze)

⇒ À partir de 12h30 : Natation artistique, finale épreuve par équipes, programme libre

⇒ 12h30 : Pentathlon moderne, finale Laser Run hommes

⇒ À partir de 12h37 : Kumite, demi-finales +75 kilos hommes (bronze)

⇒ 12h35 : Athlétisme, finale hauteur femmes

⇒ 12h45 : Athlétisme, finale 10 000m femmes

France 3 (12h55-14h00)

⇒ À partir de 12h55 : Kumite, finale +67 kilos femmes

⇒ À partir de 13h : Athlétisme, finale javelot hommes

⇒ À partir de 13h05 : Kumite, finale +75 kilos hommes

⇒ 13h40 : Athlétisme, finale 1500m hommes

France 2 (14h00-16h00)

⇒ 14h30 : Athlétisme, finale relais 4x400m femmes

⇒ 14h50 : Athlétisme, finale relais 4x400 hommes

⇒ À partir de 15h : Plongeon, finale Haut-vol 10m hommes

France 4

⇒ 4h30 : Basket, finale hommes

⇒ 6h30 : Volley-ball hommes (bronze)

⇒ 9 heures : Basket femmes (bronze)

⇒ 10 heures : Handball hommes (bronze)

⇒ 13 heures : Basket hommes (bronze)

⇒ 13h30 : Football, finale hommes

⇒ 14 heures : Handball, finale hommes

⇒ 14h15 : Volley-ball, finale hommes

À suivre notamment chez les Français : Valentin Belaud et Valentin Prades (pentathlon moderne), Céline Boutier et Perrine Delacour (golf).

Dimanche 8 août

Toutes les épreuves en direct sur france.tv

France 2 (23h25-08h22)

⇒ À partir de minuit : Athlétisme, marathon hommes

⇒ À partir de 4 heures : Gymnastique rythmique, finale des ensembles

⇒ À partir de 4h20 : Cyclisme sur piste, finale vitesse femmes

⇒ À partir de 5h25 : Cyclisme sur piste, finale omnium femmes

⇒ À partir de 6h40 : Waterpolo, bronze hommes

⇒ À partir de 7h : Boxe, finale pour catégorie 57-60 kilos poids léger femmes

⇒ À partir de 7h15 : Boxe, finale pour catégorie 57-63 kilos poids léger hommes

⇒ À partir de 7h45 : Boxe, finale pour catégorie 69-75 kilos poids moyen femmes

⇒ À partir de 8h15 : Boxe, finale pour catégorie +91 kilos poids super-lourd hommes

France 3 (08h22-11h33)

⇒ À partir de 9h30 : Water-polo, finale hommes

⇒ À partir de 12 heures: Cyclisme sur piste, finale keirin hommes

France 4

⇒ 2 heures : Volley-ball, bronze femmes

⇒ 4 heures : Handball, bronze femmes

⇒ 4h30 : Basket, finale femmes

⇒ 6h30 : Volley-ball, finale femmes

⇒ 8 heures : Handball, finale femmes

À suivre notamment chez les Français : Sébastien Vigier (cyclisme sur piste), Morhad Amdouni, Hassan Chahdi et Nicolas Navarro (athlétisme) et Mathilde Gros (cyclisme sur piste).