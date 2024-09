Paralympiques 2024 : l'insubmersible Ihar Boki, le nouveau doublé d'Oksana Masters, Matt Stutzman en or... Ces performances qui ont marqué les Jeux

Les athlètes des Jeux paralympiques sont en train de plier bagage. La cérémonie de clôture, dimanche 8 septembre, a mis un terme à 11 jours particulièrement intenses, où les émotions se sont succédé au rythme effréné des médailles françaises, mais pas seulement.

Plusieurs prestations remarquables ont subjugué les spectateurs présents sur les différents sites, de Paris La Défense Arena en passant par le stade de France ou par le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, sans oublier Vaires-sur-Marne. Au moment de dresser le bilan, voici la liste, non exhaustive, des exploits les plus retentissants qui ont marqué cette édition parisienne.

Ihar Boki, le roi des "Paras"

En décrochant cinq médailles d'or sur les cinq courses dans lesquelles il était aligné, il est devenu l'athlète masculin le plus titré de l'histoire des Jeux paralympiques (21 médailles d'or). Ihar Boki, 30 ans, restera aussi l'homme qui a privé le nageur français Alex Portal de la première place à quatre reprises lors de ces Jeux en catégorie S13 (déficients visuels souffrant d'une cécité légère). Le Biélorusse, sur la plus haute marche du podium à chaque fois, n'a jamais vu le drapeau de son pays être hissé, remplacé par celui siglé "NPA" des athlètes concourant sous bannière neutre.

🏊 #Paris2024 | 🥈🇫🇷 LA QUATRIÈME MÉDAILLE POUR ALEX PORTAL !



👏 Superbe course du Français sur le 200m 4 nages mais il n'y avait rien à faire face à Ihar Boki, qui bat le record du monde et décroche son 21e titre paralympique.



— francetvsport (@francetvsport) September 3, 2024

Impossible, non plus, de ne pas mentionner deux autres stars qui ont marqué le bassin de Paris La Défense Arena : le Brésilien Gabriel dos Santos Araujo et l'Espagnole Teresa Perales. Le premier, né sans bras et avec de courtes jambes, a remporté trois titres dans sa catégorie S2 (handicap fort). La deuxième, en bronze sur 50 m dos (S2), a décroché la 28e médaille de sa carrière, égalant la légende américaine Michael Phelps chez les valides. Une performance qui lui a valu la Une du quotidien sportif Marca.

La paranageuse chinoise Yuyan Jiang, 19 ans, a, elle, décroché sept médailles d'or en autant de courses, faisant d'elle l'athlète la plus titrée de ces Jeux de Paris, hommes et femmes confondus.

Oksana Masters, un nouveau doublé qui fera date

Son histoire, mise en avant dans le documentaire "A corps perdus" (disponible sur france.tv), a été évoquée à maintes reprises. Lors des Jeux de Paris, ce sont surtout ses prestations qui ont suscité l'admiration. L'Américaine d'origine ukrainienne Oksana Masters a signé un magnifique doublé en paracyclisme sur route, remportant le contre-la-montre et la course en ligne dans sa catégorie (H5, hand bike), comme elle l'avait fait en 2021 à Tokyo. La championne de 35 ans a d'ores et déjà annoncé que les gains obtenus grâce à ses performances seront reversés à des ONG qui prennent des mesures pour les orphelins, notamment en situation de handicap et en Ukraine.

Paralympiques 2024 - Cyclisme : l'incroyable Oksana Masters continue d'écrire sa légende

De son côté, toujours en paracyclisme sur route, la Britannique Sarah Storey (C4-C5) a continué à écrire sa légende en décrochant ses 18es et 19es titres paralympiques, à 46 ans. La cycliste née avec une malformation de la main gauche – et qui totalise 30 médailles aux Jeux au compteur depuis ses débuts à Barcelone en 1992 – a devancé, sur les mêmes épreuves que Masters, la Française Heïdi Gaugain à deux reprises.

Du bronze qui vaut de l'or pour l'équipe des réfugiés

Ils étaient huit (plus deux guides de course) à faire partie de l'équipe paralympique des réfugiés à Paris. Malgré leur petit nombre, deux athlètes sont parvenus à décrocher deux premières médailles historiques aux Jeux paralympiques de Paris, faisant mieux que la délégation olympique (une breloque en boxe grâce à Cindy Ngamba).

Zakia Khudadadi, en parataekwondo, a été la première à ouvrir le bal. La jeune femme afghane de 25 ans, née avec le bras gauche atrophié et qui avait fui son pays lors du retour au pouvoir des talibans en 2021, a fait vibrer le Grand Palais. D'autant plus que sa relation avec la France est profonde : sa coach n'est autre qu'Haby Niaré, vice-championne olympique à Rio. Elle s'entraîne à l'Insep, le temple du sport tricolore, depuis de longs mois, et sa demande de citoyenneté française pourrait l'amener à représenter les Bleus à Los Angeles en 2028.

En para-athlétisme, le Camerounais Guillaume Junior Atangana, porte-drapeau de l'équipe des réfugiés âgé de 25 ans, est également monté sur la troisième marche du podium avec son guide Donard Ndim Nyamjua sur le 400 m catégorie T11 (déficients visuels), juste derrière Timothée Adolphe, 2e.

"L'archer sans bras" Matt Stutzman tient son premier titre

Devenu une figure du mouvement paralympique depuis sa première participation aux Jeux de Londres en 2012, impressionnant dans son maniement de l'arc à poulies avec les pieds, l'Américain Matt Stutzman – né sans bras – a remporté le premier titre paralympique de sa carrière cet été. Auteur de quatre volées parfaites sur cinq en finale face au Chinois Ai Xinliang (149-147), "l'archer sans bras" de 41 ans s'était fait discret cette année, souffrant de douleurs aux hanches, usées par des années à tirer jusqu'à huit heures par jour.

Paralympiques 2024 - Tir à l'arc : Matt Stutzman vise dans le mille et s'octroie l'or . (.)

Catherine Debrunner et Markus Rehm au sommet du para-athlétisme

Six médailles, cinq en or et une en argent : Catherine Debrunner a éclaboussé de son talent ces Jeux de Paris. La sprinteuse en fauteuil suisse n'a laissé que des miettes à ses concurrentes sur la piste du stade de France en catégories T53 et T54 (paraplégie), que ce soit sur le 400 m, le 800 m, le 1 500 m ou le 5 000 m (2e sur le 100 m). Victorieuse à de multiples reprises des marathons les plus prestigieux de la planète (Berlin, Chicago, New York, Londres), elle a parachevé son œuvre presque parfaite en s'imposant le dernier jour sur le tracé parisien.

Paralympiques 2024 - Athlétisme : Catherine Debrunner continue d'affoler les compteurs

Ultra-attendu en finale du saut en longueur T64 face au Français Dimitri Pavadé, l'Allemand Markus Rehm n'a, lui non plus, pas raté sa compétition. Vainqueur avec un bond à 8,13 m – qui l'aurait placé à la 6e place du concours olympique –, il en a profité pour accrocher un quatrième sacre dans l'épreuve en autant de participations, lui qui a débuté à Londres en 2012.

Morteza Mehrzad, la star iranienne du volley assis

Son histoire pourrait donner lieu à un excellent biopic. Deuxième homme vivant le plus grand du monde (2,46 m) et athlète le plus grand à avoir participé aux Jeux paralympiques, Morteza Mehrzad a remporté le tournoi de volley assis à Paris avec l'Iran. Il a une nouvelle fois joué un grand rôle dans la victoire de son équipe, qui n'a perdu que deux manches durant le tournoi, contre l'Egypte en demi-finales, et contre la Bosnie en finale.

Déjà double médaillé d'or, le joueur de 36 ans, qui a rejoint l'équipe nationale iranienne en 2015 après que l'entraîneur l'a repéré dans une émission de téléréalité sur des individus en difficulté, n'en finit plus d'écrire sa légende.

Frédéric Villeroux et les Bleus du cécifoot ont renversé une montagne

Jamais personne, depuis l'apparition du cécifoot au programme paralympique en 2004, n'était parvenu à détrôner le Brésil de la première place. Avec cinq titres en poche en cinq éditions, le favori était connu de tous. Mais sa chute en demi-finale face aux champions du monde argentins aux tirs au but a fait souffler un vent de révolution. Et en la matière, les Français savent faire. Avec leur armée de joueurs amateurs, les Bleus – tout de même champions d'Europe – ont renversé la table. La Chine, la Colombie et donc l'Argentine aux tirs au but... Tous se sont cassé les dents sur la force collective tricolore et les numéros de haute voltige de son capitaine Frédéric Villeroux.

Paralympiques 2024 - Cécifoot : les Bleus deviennent champions paralympiques . (.)

Cette victoire en finale au pied de la tour Eiffel et cette Marseillaise devant 12 000 personnes conquises seront autant de souvenirs gravés à jamais.