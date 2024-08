Volley assis aux Paralympiques 2024 : qui est Morteza Mehrzad, le "géant" iranien de 2,46 mètres ?

Peu de personnes peuvent s'asseoir à sa table et dire "je suis plus grand que toi". Il n'y en aurait même qu'une seule. Morteza Mehrzad mesure 2,46 mètres, est une star en Iran où il brille avec la sélection de volley-ball assis, double championne paralympique en titre, qui fait ses débuts à Paris contre l'Ukraine, vendredi 30 août à 14 heures.

Deuxième homme le plus grand de la planète, derrière le Turc Sultan Kösen (2,51m), Morteza Mehrzad, 36 ans, est le plus grand athlète paralympique de l'Histoire. Il a relevé d'innombrables défis en raison de sa taille imposante, avant de rejoindre les parquets de volley assis, version paralympique du volley-ball. Franceinfo fait les présentations.

Repéré dans une téléréalité

A sa naissance en 1987, il est diagnostiqué d'une acromégalie ou gigantisme, une maladie due à un excès d'hormone de croissance. Au cours de son adolescence, il a un accident de vélo et se blesse au bassin. Cette chute retarde la croissance de sa jambe droite, qui est maintenant environ 15 centimètres plus courte que sa jambe gauche.

Sa vie prend un tournant après une coïncidence : l'entraîneur de l'équipe de volley-ball assis iranienne le repère, alors qu'il a 24 ans, dans une émission de téléréalité sur des individus en difficulté. "On m'a toujours appelé le 'grand garçon' avant même de rejoindre l'équipe nationale", confie-t-il à l'AFP après une séance d'entraînement à Téhéran.

Aidé par le volley assis

Après avoir intégré un centre de formation, il fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Iran en mars 2016, quelques mois avant les Jeux paralympiques de Rio, retrace le site Olympics.com. "Jouer au volley-ball assis m'a beaucoup aidé", se réjouit-il. "J'ai transformé mes limites en opportunités", ajoute-t-il. Il assure qu'intégrer l'équipe nationale lui a permis d'atténuer les limitations dues à sa taille.

"Le physique que je considérais autrefois comme très mauvais m'a aidé dans ce jeu et j'ai pu en faire bon usage." Morteza Mehrzad, joueur iranien de volley-ball assis à l'AFP

Etre membre de cette équipe iranienne l'a aussi aidé à surmonter certaines crises personnelles, notamment la mort de sa mère en 2019. Le drame "a été et est toujours douloureux... mais le volley-ball m'a beaucoup aidé, non pas à l'oublier, mais à le dépasser".

Starifié dans son sport

Ses débuts aux JO de Rio 2016 ont été "difficiles" et "intéressants", retrace Morteza Mehrzad. "L'ambiance là-bas et l'attente de notre part de remporter l'or étaient très difficiles pour moi", raconte-t-il. Depuis, il s'est fait un nom au volley assis et a su mettre à profit un physique hors norme. Assis et bras levés, il culmine à près d'1m95, alors que le filet de volley-ball assis est à 1m15. Un avantage impressionnant alors que les fesses ou le dos des joueurs doivent toujours rester en contact avec le sol et qu'il est possible de contrer les services.

Le joueur iranien de volley assis Morteza Mehrzad après la victoire de l'Iran en volley assis aux Jeux paralympiques de Tokyo, le 4 septembre 2021. (TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES ASIAPAC)

Il est considéré comme le meilleur joueur du monde et a décroché des médailles d'or aux Jeux paralympiques d'été de 2016 puis de 2020 et a reçu le Ballon d'or du meilleur joueur du monde en 2019, 2021 et 2022. "J'apprécie qu'on me considère comme le meilleur du jeu, mais ce n'est pas le cas, nuance-t-il, chacun de nos gars est le meilleur... et ensemble, nous formons la meilleure équipe du monde". Une équipe qui va tenter de remporter une huitième médaille d'or en 10 éditions des Jeux paralympiques.