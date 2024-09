Paralympiques 2024 : deux nouveaux titres français en cyclisme, des médailles en athlétisme et en natation... Le récap de la journée de jeudi

L'objectif des 20 titres se rapproche pour le clan tricolore. Grâce à 11 nouvelles médailles, jeudi 5 septembre, dont deux en or, les Bleus en sont désormais à 61 podiums dans ces Jeux paralympiques de Paris et 17 premières places, ce qui leur permet de se maintenir dans le top cinq du tableau des médailles.

Un bilan tricolore toujours porté par le cyclisme, qui a désormais apporté, piste et route confondues, plus de la moitié des médailles d'or françaises, avec déjà neuf Marseillaise qui ont résonné entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). La journée a également été marquée par la quatrième consécration au Stade de France pour la Suissesse Catherine Debrunner et la victoire en famille des Colombiens Leidy et Edilson Chica en boccia.

La journée des Français : le paracyclisme continue de porter les Bleus, bis repetita pour Adolphe et Chardard

Même humide, la route de Clichy-sous-Bois continue de sourire aux Tricolores. Malgré un départ différé et un parcours raccourci, Florian Jouanny a assumé son rang de champion du monde et champion paralympique en titre en s'imposant sur la course en ligne catégorie H1-2 pour lancer une nouvelle moisson. Loïc Vergnaud en argent chez les H5 et un nouveau doublé pour Mathieu Bosredon et Johan Quaile en H3 ont porté à 15 le nombre de médailles glanées en deux jours sur la route, dont six en or.

Un doublé auquel les nageurs du 200 m 4 nages SM9 aurait aimé goûter, mais Ugo Didier et Hector Denayer ont dû se contenter de l'argent et du bronze derrière l'intouchable australien Timothy Hodge, qui s'est adjugé le record paralympique. Plus tôt dans la piscine de Paris La Défense Arena, c'est Laurent Chardard qui a fait rugir le public en décrochant le bronze sur le 100 m nage libre. Une deuxième médaille à Paris pour le Réunionnais qui conservait un goût d'amertume de ne pas avoir fait mieux, échouant à un centième de l'argent.

A quelques kilomètres du bassin de Nanterre, c'est Thimothée Adolphe à qui seulement quelques centièmes ont manqué pour réussir un gros coup. Comme sur le 400 m, il doit se contenter de l'argent sur le 100 m, à trois centièmes du Grec Athanasios Ghavelas, recordman du monde sur la distance en T11 (athlètes non-voyants). Les trois autres médailles de la journée sont venues de l'Arena Champ-de-Mars avec l'argent de la judoka Sandrine Martinet en moins de 48 kg, du Grand Palais, avec le bronze au fleuret par équipes et de Châteauroux, avec la troisième place de Jean-Louis Michaud en tir sportif à la carabine position couchée SH1 à 50 m.

La perf' du jour : la passe de quatre pour Catherine Debrunner

Sur son fauteuil, Catherine Debrunner trône sur le Stade de France pour un règne presque sans partage. Jeudi, la Suissesse a ajouté une quatrième médaille d'or sertie d'un morceau de tour Eiffel à son cou en remportant le 400 m avec près de deux secondes d'avance et un record paralympique à la clé. Remporter le titre avec une marque jamais établie dans l'histoire des Jeux paralympiques, la native du canton de Thurgovie, dans le nord du pays, sait faire, elle l'a réussi quatre fois à Paris avec le 400 m, donc, mais également les 800 m, 1 500 m et 5 000 m et s'apprête à attaquer le marathon, dimanche, pour garnir encore un peu plus sa collection.

Il n'y a que le 100 m et Samantha Kinghorn, mercredi, qui ont réussi à résister à la frénésie de titres de l'athlète de 29 ans, qui n'avait été sacrée qu'une fois à Tokyo. Autrement, la Britannique a dû se contenter de trois médailles d'argent derrière sa rivale. Catherine Debrunner fait, à Paris, mieux que de perpétuer la tradition suisse de l'athlétisme en fauteuil, elle la marque de son empreinte. Jamais aucune athlète féminine helvétique n'avait remporté trois titres dans une même édition des Jeux paralympiques, Catherine Debrunner en a remporté quatre à Paris et son programme n'est pas encore terminé.

La belle histoire du jour : Edilson et Leidy Chica mettent la Colombie sur la carte des Paralympiques

Comme la France, la Colombie n'avait jamais remporté de médaille en boccia aux Jeux paralympiques avant d'arriver porte de Versailles. C'était sans compter sur la fratrie Chica qui s'est chargée de garnir le palmarès du pays sud-américain de toutes les couleurs. D'abord Leidy, dimanche, qui a pris le bronze en individuel après avoir perdu seulement d'un petit point en demi-finale contre la future médaillée d'or. Ensuite, Edilson, qui s'est paré d'argent le lendemain.

Une réussite collective déjà aboutie, mais pas encore totale. Le frère et la sœur ont donc décidé de joindre leurs forces pour aller chercher l'or en double mixte. Un aboutissement de plusieurs années de travail collectif dans un sport découvert par le grand frère sur conseil de sa thérapeute et imité par sa sœur. Déjà champions du monde en double mixte à Rio en 2022, c'est toujours en famille qu'Edilson et Leidy Chica brillent le plus.