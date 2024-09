Grâce à une maîtrise totale, l'archer de 41 ans a enchaîné les 10 sur la cible, réalisant 14 tirs parfaits sur les 15 possibles, dimanche.

L'image est impressionnante. Matt Stutzman, archer américain, sait tout faire avec ses pieds, même gagner une médaille d'or paralympique. Déjà médaillé d'argent aux Jeux de Londres en 2012, celui qu'on appelle "Armless Archer", l'archer sans bras, a cette fois remporté sa finale de paratir à l'arc à poulies, dimanche 1er septembre aux Invalides, et avec la manière.

Face à Xinliang Ai, tête de série numéro 1, et dans un duel très serré, Matt Stutzman a réalisé un quasi sans faute (149 points sur 150 possibles). Seule une flèche n'a pas atteint le 10. C'est dans la dernière manche que le natif du Kansas s'est détaché et a décroché sa médaille d'or. Né sans bras, il a montré toutes ses capacités en maniant un arc avec ses pieds. Dans son quotidien, l'Américain n'a également aucun mal à conduire sa voiture de course, comme il l'a montré dans le documentaire Rising Phoenix, diffusé en 2020 sur Netflix."Je peux conduire avec les pieds et battre 90% des gens qui m'entourent", y clame-t-il.