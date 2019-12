"Sherlock", "Walking Dead", "Dix pour cent"... Voici votre top 10 des meilleures séries de la décennie

A l'issue du sondage réalisé en ligne, voici le classement des 10 séries qui ont selon vous marqué la période 2010-2019.

C'est le moment de se mettre à jour. Alors que l'on s'apprête à basculer dans une nouvelle décennie, franceinfo vous propose de découvrir le top 10 des séries qui ont marqué ces dix dernières années. Pour réaliser ce classement, une liste de 100 séries dont la première saison a été lancée à partir de 2010 a été soumise au vote des internautes. Et vous avez été plus de 16 000 à contribuer à cette sélection finale, qui comporte trois séries originales Netflix. Quatre séries sont disponibles en France sur la plateforme de SVoD concurrente, OCS, et deux sont aujourd'hui terminées. Enfin, vous avez plébiscité une série française. Voici les résultats définitifs.

10 "Dix pour cent" (3 saisons, 2015 - ?)

Seule série française à se hisser dans ce classement, Dix pour cent est également la seule comédie. Diffusée sur France 2 depuis la rentrée 2015, la série signée Fanny Herrero, qui met en scène des agents de comédiens, se distingue à chaque saison par son casting de stars, ravies de rôles où prime l'autodérision.

Isabelle Huppert, Christophe Lambert ou encore Béatrice Dalle se sont déjà prêtés au jeu, et on évoque Charlotte Gainsbourg ou même l'actrice américaine Sigourney Weaver dans la saison 4, attendue en 2020. Une réussite française qui s'exporte, puisque le concept de la série doit être adapté dans quatre pays, dont la Chine et le Royaume-Uni.

9 "The Walking Dead" (10 saisons, 2010 - ?)

Voilà maintenant dix saisons qu'une bande de survivants tente de s'en sortir dans un monde majoritairement peuplé par des zombies. Adapté du comic book de l'Américain Robert Kirkman (dont la publication vient de s'achever aux Etats-Unis), The Walking Dead résiste au temps qui passe. En plus de Fear the Walking Dead diffusé depuis 2015, la série aura droit à un deuxième spin-off, qui sera diffusé courant 2020 sur Prime Video. Celui-ci se déroulera plus de dix années après le début de l'apocalypse zombie, d'après 20minutes.fr. En France, The Walking Dead et Fear the Walking Dead sont disponibles sur OCS.

8 "Sherlock" (4 saisons, 2010 - ?)

Adaptation modernisée des aventures du détective Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) et de son compère le docteur Watson (Martin Freeman), imaginée il y a plus d'un siècle par Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock s'est fait remarquer lors de sa diffusion sur France 4 à partir de 2011. La série est aujourd'hui diffusée dans plus de 180 pays et disponible sur Netflix. Quant à une future saison 5, elle est pour l'instant seulement hypothétique. Ses deux coauteurs, Steven Moffat et Mark Gatiss, ont été très occupés par leur nouvelle série, un reboot de Dracula qui débutera le 1er janvier 2020 sur BBC One avant de débarquer trois jours plus tard sur Netflix. Et le duo envisagerait également de dépoussiérer les enquêtes du lieutenant Columbo, selon le site Radio Times (en anglais).

7 "The Handmaid's Tale : La Servante écarlate" (3 saisons, 2017 - ?)

The Handmaid's Tale est une adaptation du roman éponyme de Margaret Atwood publié en 1985, qui a trouvé un écho tout particulier dans notre époque. Portée par l'interprétation magistrale d'Elisabeth Moss, la série décrit un univers dystopique dans lequel les quelques femmes encore fertiles sont employées à faire les enfants des classes dirigeantes. Une série sombre et violente perçue, dans sa première saison du moins, comme un manifeste féministe.

Une saison 4 a déjà été confirmée. En France, la série est disponible en intégralité sur OCS.

6 "Chernobyl" (une saison, 2019)

La série choc de l'année 2019 arrive directement dans le top 10 des meilleures séries de la décennie, et ce n'est pas vraiment une surprise. Disponible en France sur OCS, la mini-série coproduite par HBO et Sky Atlantic retrace les événements survenus après l'explosion d'un réacteur nucléaire dans une centrale près de Pripiat (Ukraine), le 26 avril 1986. Diffusée cet été, elle est rapidement devenue la série la mieux notée sur le site de référence IMDb.

Fidèle dans sa reconstitution, elle a autant fasciné qu'effrayé ses spectateurs en leur faisant vivre, heure par heure, la catastrophe. Conséquence inattendue, la série a même provoqué un afflux touristique dans la zone autour de la centrale, pourtant toujours dangereuse. Lors de la cérémonie des Emmy Awards 2019, Chernobyl a remporté le prix de la meilleure mini-série, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. Elle est également nommée dans plusieurs catégories pour les Golden Globes 2020.

5 "Black Mirror" (5 saisons, 2011 - ?)

Jouant sur nos peurs face aux nouvelles technologies et à leurs hypothétiques potentialités, la série anthologique Black Mirror s'est vite imposée parmi les incontournables de la plateforme Netflix. Surtout depuis que quelques épisodes se sont révélés être plus une anticipation de ce qui se pproduit dans nos sociétés que dans la dystopie pure. Produites initialement par la chaîne britannique Channel 4, les nouvelles saisons sont passées depuis dans le giron du géant de la SVoD, qui a même décliné le concept en un film interactif, Bandersnatch.

Saluée par la critique, la série a remporté en 2012 l'International Emmy Award de la meilleure mini-série. Une sixième saison devrait voir le jour, même si rien n'a encore été annoncé officiellement.

4 "Peaky Blinders" (5 saisons, 2013 - ?)

Au sortir de la Première Guerre mondiale, les Peaky Blinders, un gang d'anciens gitans, font régner l'ordre sur la grande ville de Birmingham (Royaume-Uni), alors en pleine révolution industrielle. Emmenés par le charismatique Thomas Shelby (Cillian Murphy) et ses frères, ces gangsters règnent sur la ville grâce aux paris sportifs, au vol, au racket et à la contrebande d'alcool. Cette histoire est basée sur une véritable bande de brigands, surnommés ainsi car ils dissimulaient une lame de rasoirs dans leur casquette. Visuellement sublime et portée par une bande son rock impeccable, la série britannique (diffusée sur BBC 2) a largement séduit la critique. Et a su visiblement trouver son public puisque vous l'avez largement plébiscitée.

En Grande-Bretagne, un festival célébrant le show s'est tenu pour la première fois cette année. En France, Peaky Blinders est diffusée depuis 2015 sur Arte et la série est désormais également disponible sur Netflix. Quant à la sixième saison, son tournage devrait commencer début 2020.

3 "La Casa de Papel" (3 saisons, 2017 - ?)

D'abord diffusée sur la chaîne espagnole Antena 3 avant que Netflix n'acquière ses droits de diffusion dans le monde entier, La Casa de Papel est le gros succès surprise de ces dernières années. L'histoire d'un braquage fou initié par un homme mystérieux se faisant appeler Professeur. Son idée : recruter les huit plus grands malfaiteurs d'Espagne et prendre en otage pendant onze jours l'Hôtel royal de la Monnaie d'Espagne à Madrid afin d'y imprimer 2,4 milliards d'euros en billets de 50 euros.

Plus gros succès non anglophone sur Netflix, La Casa de Papel a remporté en 2018 l'International Emmy Award 2018 de la meilleure série dramatique. Un succès qui a conduit le géant du streaming à installer son premier studio de production européen en Espagne. La quatrième saison sera disponible le 3 avril 2020.

2 "Stranger Things" (3 saisons, 2016 - ?)

Et la série Netflix la plus plébiscitée de la décennie est… Stranger Things, qui recueille plus de 35% de votes. En créant un show qui puise dans le meilleur des années 1980, les réalisateurs, les frères Duffer, ont tapé dans le mille. Multipliant les références aux films de science-fiction de l'époque (Les Goonies, E.T., Poltergeist, etc), Stranger Things est rapidement devenue une série culte pour toutes les générations. Madeleine pour les uns, accès par procuration à une époque qu'ils n'ont pas connue pour les autres, la série a contribué au retour de hype de ces années qui faisaient rimer fluo avec vélo et à populariser sa bande de très jeunes acteurs, emmenée par Millie Bobby Brown.

La saison 3, diffusée cet été, a battu des records d'audience et une quatrième saison est d'ores et déjà commandée.

1 "Game of Thrones" (8 saisons, 2011 - 2019)

On ne présente plus la série de tous les records, dont la diffusion s'est achevée cette année, au grand désespoir de ses fans. Vous avez d'ailleurs été plus de la moitié des votants à la désigner comme l'une des séries majeures de la décennie. On ne vous fera pas l'affront de vous résumer cette saga (une sombre histoire de conquête du pouvoir saupoudrée de dragons et de zombies) inspirée des romans (eux, toujours en cours de parution) de l'Américain désormais mondialement célèbre, George R.R. Martin. Si vous ne l'avez pas encore vue (oui, ça existe), la série est disponible en intégralité sur OCS.