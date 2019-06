"Chernobyl" devient la série la mieux notée au monde, devant "Breaking Bad" et "Game of Thrones"

Son score ? Une jolie moyenne de 9,7/10 sur près des 160 000 notes d'internautes.

Succès fulgurant pour Chernobyl. La mini-série co-produite entre la chaîne américaine HBO et la chaîne de télévision britannique Sky obtient la meilleure note sur le site de référence IMDb. Son score ? Une jolie moyenne de 9,7/10 sur près des 160 000 notes d'internautes. Le succès de cette série, lancée le 6 mai 2019 et qui revient sur la catastrophe de Tchenobyl survenue le 26 avril 1986 en Ukraine, dépasse ainsi plusieurs séries cultes comme "Breaking Bad" et "Game of Thrones" sur le site IMDb.

La production a fait détruire un bâtiment gigantesque en Lituanie pour recréer les décombres du réacteur numéro 4, qui explosa en pleine nuit lors d'un test de sécurité. L'équipe a également pu tourner à la centrale lituanienne d'Ignalina, arrêtée en 2009 et équipée des mêmes réacteurs RBMK que Tchernobyl.