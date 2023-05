Couronnement de Charles III : l'abbaye de Westminster à Londres, un joyau au cœur de la monarchie

Couronnements, mariages et funérailles royales : l'abbaye de Westminster est au centre de la vie monarchique britannique depuis des millénaires. C'est donc tout naturellement dans cet édifice que va être célébré le couronnement de Charles III, samedi. Tout ce qu'il faut savoir sur cette abbaye pas comme les autres.

L'abbaye de Westminster, à Londres, a toujours été au cœur de la monarchie britannique et ce depuis près d'un millénaire. Samedi 6 mai, elle va accueillir un nouvel événement majeur pour le pays : le couronnement du roi Charles III. L'histoire de cet édifice emblématique commence dans les années 1040, lorsque le roi Edouard le Confesseur construisit une église en pierres à la place d'un monastère bénédictin fondé autour de 960.

La construction de l'abbaye gothique que l'on connaît aujourd'hui débute en 1245, sous le roi Henry III. Située dans le centre de Londres, l'édifice a été construit dans le but d'accueillir les couronnements et les funérailles des monarques.

Un lieu de couronnements

Ainsi, Charles III va devenir le 40e monarque à être couronné dans l'abbaye, près d'un millénaire après Guillaume le Conquérant en 1066. Charles sera intronisé sur la "chaise du couronnement", comme sa mère Elizabeth II en 1953. Ce trône, fabriqué en 1300-1301, comprenait autrefois la pierre du destin, qui a servi pendant des siècles à couronner les rois d'Ecosse. Mais le bloc de grès a été volé par des étudiants écossais en 1950 et accidentellement cassé en deux. En 1996, alors que la volonté indépendantiste était en train de monter, la pierre a été symboliquement rendue à l'Ecosse mais un arrangement veut qu'elle revienne du château d'Edimbourg (en Ecosse) à Westminster lors des couronnements.

La pierre du destin photographiée à l'intérieur de l'abbaye de Westminster le 29 avril 2023 (SUSANNAH IRELAND / POOL)

Des mariages d'envergure

L'édifice a également accuelli des mariages royaux, la plupart depuis la Première Guerre mondiale. Le premier a été celui du mariage du roi Henry Ier avec la princesse Matilda d'Ecosse le 11 novembre 1100. Les grands-parents de Charles, le prince Albert (futur roi George VI) et Elizabeth Bowes-Lyon s'y marient en 1923. La mère de Charles s'y est marié alors qu'elle n'était encore que princesse. Elizabeth y a épousé Philip Mountbatten à Westminster en 1947.

La soeur d'Elizabeth II, la princesse Margaret, ainsi que ses enfants la princesse Anne et le prince Andrew s'y sont également mariés. Le dernier mariage royal qui s'y est tenu est celui du fils aîné de Charles, William, qui a épousé Kate Middleton en 2011. Quatorze ans plus tôt, en 1997, William et son frère Harry assistaient à l'abbaye aux obsèques de leur mère Diana, décédée dans un accident de voiture à Paris.

Les funérailles d'illustres personnalités

Au total, 30 rois et reines sont enterrés à l'abbaye. La dernière sépulture en date est celle du roi George II, en 1760. Les obsèques de 3 300 personnes y ont également été célébrées, dont des figures majeures du royaume britannique : Charles Dickens, Rudyard Kipling, Henry Purcell, ainsi que huit Premiers ministres. C'est là qu'ont été célébrées les obsèques de la reine Elizabeth II le 19 septembre 2022, devant 2 000 invités.

Les cendres de l'astrophysicien Stephen Hawking y ont été disposées en 2018, entre les tombes d'Isaac Newton et de Charles Darwin. Certaines personnalités y ont leur mémorial. C'est aussi là que se trouve la tombe du soldat inconnu, dont le corps a été rapatrié d'Europe continentale après la Première Guerre mondiale.

Vue de l'intérieur de l'abbaye de Westminster à Londres le 12 avril 2013, avant le couronnement de Charles III (DAN KITWOOD / POOL)

Un édifice sous la coupe du monarque

L'abbaye, qui porte le nom complet de Collegiate Church of St Peter, Westminster (église collégiale de Saint-Pierre), a le statut de "royal peculiar", c'est-à-dire qu'elle est exempte de toute juridiction ecclésiastique autre que celle du monarque. Le roi est en effet le chef de l'Eglise d'Angleterre.

L'abbaye peut accueillir environ 2 200 personnes, même si la majorité des personnes ne pourront pas voir le couronnement de Charles III à cause de la paroi qui sépare la nef du choeur. En 1953, environ 8 250 personnes étaient présentes pour le couronnement d'Elizabeth II, grâce à des gradins installés pour l'occasion. 2 200 personnes sont attendues cette fois pour le couronnement de Charles. C'est beaucoup moins qu'il y a 70 ans en raison de nouvelles normes de sécurité.

En dehors de ses prérogatives royales, l'abbaye organise régulièrement des services religieux ouverts au public.