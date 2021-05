Les archives de Stephen Hawking seront conservées à Cambridge et son bureau reconstitué au musée des Sciences à Londres

Plus de 10 000 pages noircies par le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking, décédé en 2018 à l'âge de 76 ans, vont être archivées à la bibliothèque de l'Université de Cambridge, et son bureau reconstitué l'année prochaine au musée des Sciences de Londres. Dans cette montagne de documents, il y a des travaux scientifiques bien sûr, mais il y a bien plus, comme cette lettre adressée à son père par son directeur de thèse. Hawking a alors 22 ans. Le professeur écrit son plaisir de superviser son travail et avoue : "J'en suis à un stade où j'apprends de lui".

Les cahiers raturés de Stephen Hawking permettent aux scientifiques d'entrer dans les raisonnements de celui qu'ils présentent comme un génie. C'est ce qu'affirme le docteur Jessica Gardner, qui dirige la bibliothèque de l'Université de Cambridge : "Cambridge est l'endroit où l'on a fait des découvertes qui ont changé le monde."

"C'est merveilleux de compléter la trinité : Newton, Darwin... et Hawking." Jessica Gardner, responsable de la bibliothèque de l'Université de Cambridge à franceinfo

Stephen Hawking était un parieur et avec certains collègues il se lançait dans d'audacieux défis sur ses travaux. Les intitulés étaient horriblement compliqués, mais l'enjeu très simple, comme cet abonnement au magazine Penthouse qu'il a dû offrir à un collègue physicien.

On retrouvera aussi son fauteuil roulant au musée des Sciences de Londres ainsi que tout son bureau reconstitué avec des souvenirs de la série des Simpson dans laquelle il est apparu, et des Monty Python aussi, pour qui il avait chanté, utilisant le synthétiseur vocal qui lui permettait de s'exprimer. Ces archives ont pour but de perpétuer son savoir et son brillant esprit.