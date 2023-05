Couronnement de Charles III : 2 200 invités sont attendus

Le roi Charles III doit être sacré souverain du Royaume-Uni, samedi 6 mai. La cérémonie sera moins fastueuse que celle de la reine Elisabeth II.

Le roi Charles III doit être sacré au Royaume-Uni, samedi 6 mai. Ce sera une cérémonie plus modeste, moins fastueuse que pour le couronnement de la reine Elisabeth II en 1953. C’est une volonté de Charles III. Car les temps ont changé, le contexte économique est difficile pour la plupart des Britanniques et la famille royale a donc souhaité réduire la voilure avec le nombre d’invités.

1,8 million de visiteurs attendus sur le parcours de la cérémonie

À l’abbaye de Westminster, demain, il n’y aura pas 8 000 invités comme à l’époque pour la reine Elisabeth II, mais 2 200. La famille royale bien sûr, mais aussi de nombreux chefs d’État. Emmanuel Macron sera là, ainsi que de nombreux rois et reines du monde entier. Ils seront quasiment quatre fois moins qu’il y a 70 ans. Pour autant, cela restera un énorme événement. Le protocole sera respecté. Il y aura 1 800 événements organisés dans le grand Londres durant tout le week-end. On attend 1,8 million de visiteurs sur le parcours entre le palais de Buckingham et cette cérémonie qui commencera à midi heure de Paris, explique le journaliste de France Télévisions, Valéry Lerouge, envoyé spécial à Londres (Royaume-Uni).