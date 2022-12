Noël et fêtes de fin d'année : à Graceland, les fans d’Elvis Presley renouent avec leur idole

Auteur d’un album de chants de Noël, Elvis Presley continue de déplacer les foules presque 50 ans après sa mort. De nombreux fans du King viennent dans son fief, à Graceland, pour renouer avec lui.

Il n’avait pas de bonnet rouge mais un perfecto en cuir. Un père Noël de légende à la voix suave, et pour tous ses fans, c’était souvent le cadeau d’une vie : voir Elvis Presley en chair et en os. Presque 50 ans après la mort du King, ses chansons de Noël restent des incontournables de la période. Chaque année, sa demeure de Graceland, près de Memphis, s’illumine pour Noël. À l'intérieur tout est reconstitué comme à l’époque où Elvis célébrait, en famille, les fêtes.



Un album de chants de Noël record

La maison se visite aujourd'hui dans un silence religieux. Mais à la sortie, dans le musée du domaine, les fans sont toujours aussi émus. "On se promène ici et on a des frissons de sentir qu’il était là, qu’il est toujours là ! Sa musique, ses photos, tout ce qu’il possédait", détaille un fan arborant un t-shirt à l'effigie de son idole. Avec plus de 15 millions de ventes, l’album de chants de Noël d’Elvis est l’opus le plus vendu de sa carrière.