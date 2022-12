Noël et fêtes de fin d'année : dans un discours, le pape François prône la paix

Dimanche 25 décembre, le pape François a prôné la paix, notamment en Ukraine, dans son discours devant les fidèles. À Bethléem, des fidèles se sont également réunis.

Au Vatican, au matin de Noël, le pape François, malgré sa fatigue, honore la tradition en se présentant au balcon de la basilique Saint-Pierre devant des milliers de personnes présentes au milieu de la place. Les fidèles sont venus pour recevoir sa bénédiction et écouter son message de Noël, notamment concernant la guerre en Ukraine en évoquant une "guerre insensée."



Des festivités à Bethléem

À Bethléem, pélerins et paroissiens se sont réunis sous l’œil du président palestinien Mahmoud Abbas. Une célébration en l’honneur de l’enfant Jésus. C’est là, au cœur de l’église Sainte-Catherine d’Alexandrie, dans une crypte sacrée, que le Christ serait né. "Que cette fête apporte amour et paix à tous", prophétise une femme présente dans la ville située au sud de Jérusalem. À Sydney, les Australiens réveillonnent en maillot de bain, ou presque et font un peu d’exercice sur la plage pour éliminer les excès de la veille.