Royaume-Uni : Charles III adresse son premier message de Noël aux Britanniques

Dimanche 25 décembre, Charles III a adressé aux Britanniques le très attendu message de Noël. Il a évoqué les difficultés que traverse le pays, mais aussi rendu hommage à sa défunte mère, Elizabeth II.

Le roi Charles III est visiblement ému pour son tout premier discours de Noël, dimanche 25 décembre. Debout dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor où est enterrée la reine Elizabeth II, Charles III a rendu hommage à sa mère. "Si près de là où ma mère bien-aimée, la défunte reine repose avec mon cher père", a-t-il déclaré. Le message a duré près de 10 minutes et la tradition veut qu’il soit apolitique.

Charles III dans les pas de sa mère

Mais le roi a tout de même évoqué en images les difficultés économiques et sociales que traverse le pays. Des mots rassurants et un message d’espoir qui ont conquis des millions de Britanniques devant leur télévision. "Je pense que c’est bien que des membres de la famille royale comprennent nos difficultés et s’identifient à nous", pense une femme. Le message de Noël télévisé est un rituel britannique que la reine Elizabeth II avait inauguré en 1957. Ainsi, Charles marche clairement dans les pas de sa mère selon un spécialiste.