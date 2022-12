États-Unis : une vague polaire ensevelit le pays

C. Guttin, A. Filippi

Depuis le 22 décembre, les États-Unis sont confrontés à une tempête glaciale quasiment sans précèdent. Après avoir causé de nombreux dégâts et fait plusieurs morts, elle devrait se calmer à partir du 26 décembre.

C'est un jour de Noël aux accents de fin du monde pour une grande partie des États-Unis depuis jeudi 22 décembre. Près de la frontière avec le Canada, une station balnéaire s'est transformée en château de glace. La plage est à peine visible, recouverte par la neige. Le quartier a dû être entièrement évacué. À Buffalo, au nord de l'État de New York, les conditions sont aussi dantesques. Un blizzard de plus de 110 km/h balaye toute la ville. On distingue à peine les voitures ensevelies sous la neige.



La tempête devrait se calmer



À Milwaukee, dans le nord du pays, les températures ont fait geler la rivière. Une Française résidant là-bas a dû passer Noël calfeutrée chez elle. Impossible de sortir plus de quelques instants : "Il fait environ - 15°C ou - 16°C. Mais le vent est glacé et très fort, ça fait que l'on a un ressenti entre - 25°C et - 30°C". Pour les 250 000 américains toujours privés d'électricité, des refuges sont installés un peu partout. À partir du lundi 26 décembre, la tempête devrait diminuer progressivement d'intensité.