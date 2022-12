Jeux de construction : les géants du jouet se mettent au vert

Lego, Playmobil ou encore Mattel, les géants de l'industrie du jeu de construction s'orientent de plus en plus vers des matériaux verts ou recyclés.

Billund au Danemark, une ville entière dédiée à Lego, avec son musée, ses hôtels, son parc d'attractions et surtout le siège mondial du numéro un du jouet. C’est ici que sont fabriqués les produits stars qui se retrouvent sous le sapin. Deux jeunes designers français les ont conçus. Mais pour produire tous ces jouets et ces millions de petites pièces, l’entreprise danoise consomme énormément de plastique : 133 000 tonnes par an.

Passer au 100% recyclé d'ici 2030

Alors elle a décidé de se mettre au vert et de privilégier des matériaux durables, comme la canne à sucre. Mais aujourd'hui, les pièces en canne à sucre ne représentent que 2 % de la production totale. La brique du futur sera réalisée à partir de bouteilles de plastique recyclé. "Pour chaque bouteille d'un litre, on peut faire dix briques de Lego", explique Tim Brook, vice-président du développement durable Lego. L’objectif est de passer au 100% recyclé d’ici 2030. Playmobil ou encore Mattel ont également lancé des gammes de jouets en matériaux durables ou recyclés.