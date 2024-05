Madonna : concert monumental de la reine de la pop sur la plage de Rio de Janeiro

Un concert géant va être donné par Madonna à Rio de Janeiro, au Brésil, samedi 4 mai. Plus d'un million de personnes sont attendues pour l'occasion.

Une scène immense de 800 m² en plein cœur de la plage de Copacabana, au Brésil. En face, l'une des plus grandes pistes de danse au monde. Plus de 1,5 million de spectateurs sont attendus dans la soirée du samedi 4 mai pour assister à un concert unique de la reine de la pop, Madonna. Un show gratuit qui sera le plus grand jamais donné par la star. La veille, pour les répétitions, de nombreux fans s'étaient massés devant la scène. "Madonna incarne tout. Madonna a une voix magnifique. Sa musique est politique, elle transforme des vies", assure l'un d'eux.

Un des plus grands concerts de tous les temps

À Rio de Janeiro, la fièvre monte d'heure en heure. Les hôtels de la ville sont presque tous complets et les articles à l'effigie de Madonna sont vendus à tour de bras. Selon la mairie, ce concert va générer plus de 50 millions d'euros pour l'économie locale, soit 30 fois plus que les investissements consentis pour organiser un tel événement. Au total, plus de 4 500 agents de sécurité vont être mobilisés pour encadrer ce concert qui s'annonce comme l'un des plus grands de tous les temps.