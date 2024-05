Guerre en Israël et le Hamas : la bande de Gaza, une terre dévastée

Que reste-t-il à Gaza ? Le Tsahal a détruit les grandes villes du pays, contraignant les Palestiniens à un exode massif. Les dégâts considérables commencent à peine à être chiffrés.

Un champ de ruines à perte de vue. Des villes comme Gaza ou Khan Younès ont été presque entièrement détruites par les bombardements israéliens selon l'ONU. Depuis le début de la guerre en octobre 2023, l'enclave palestinienne a subi un niveau de destruction inédit, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ampleur des dégâts a déjà été chiffré. "La reconstruction globale de Gaza, selon nos estimations aujourd'hui, coûtera entre 40 et 50 milliards de dollars au moins", chiffre Abdallah Al Dardari, sous-secrétaire général des nations-Unies. "À Gaza, nous sommes presque de retour aux années 80", ajoute-t-il.

La guerre est encore loin d'être terminée

La bande de Gaza, une terre désormais inhabitable et polluée. Plus de 800 000 tonnes d'amiante seraient présentes dans les décombres. Les Palestiniens savent qu'ils ont tout perdu et que tout sera à reconstruire s'ils reviennent un jour. "Cette guerre a tout détruit, il n'y a plus d'activité économique, plus d'industrie, plus de commerce, plus d'agriculture, plus d'écoles, plus rien", déplore un habitant. L'enclave serait jonchée de plus de 30 millions de tonnes de débris, beaucoup plus qu'en deux ans de guerre en Ukraine. "Nous vivons sur un tout petit territoire qui ne peut pas supporter une destruction à grande", relate un Gazaoui. Et la guerre est encore loin d'être terminée. L'offensive de l'armée israélienne se poursuit dans la bande de Gaza