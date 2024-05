Inondation au Brésil : 56 morts et 67 blessés dans la partie sud du pays

Le bilan s’alourdit au Brésil. Des inondations ont dévasté une partie du sud du pays depuis plusieurs jours, faisant au moins 56 morts et 67 disparus.

Des zones d’habitation noyées à perte de vue, des ponts détruits, des villes balayées par les eaux, des communications perturbées, c’est le bilan des vastes inondations qui touchent une partie du sud du Brésil. Plus de la moitié de l’État de Rio Grande do Sul a été ravagé par les pluies diluviennes de ces derniers jours. À Porto Alegre, les rues du centre historique de la ville ont été envahies par l’eau. En cause : la crue exceptionnelle du fleuve Guaiba. Selon les autorités, son niveau pourrait bientôt atteindre le record de 5 mètres.

Soutien du gouvernement

Dans la région, les secouristes sont à rude épreuve. 24 600 personnes ont dû quitter leur domicile, certains ont été accueillis dans des centres. Les dégâts humains et matériels sont considérables : 56 morts, 74 blessés et 67 disparus selon les autorités. Vendredi 3 mai, le président Lula a réaffirmé le soutien du gouvernement. Les autorités redoutent désormais les ruptures de quatre barrages dans l’État de Rio Grande do Sul.