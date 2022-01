Découvrez les nommés aux prochaines Victoires de la Musique 2022 dominés par OrelSan et Clara Luciani

OrelSan et Clara Luciani, nommés chacun dans quatre catégories, dominent les nominations en vue de la 37e édition des Victoires de la Musique, révélées lors d'une conférence de presse au Divan du monde lundi 10 janvier. Les deux artistes concourent chacun dans les catégories artiste (masculin et féminin), album, chanson et création audiovisuelle de l'année, en vue de la cérémonie prévue le 11 février.



Juliette Armanet et le groupe Feu! Chatterton, avec trois nominations chacun, talonnent les favoris de près, avec Angèle, deux fois nommée. Le collège de 900 votants ne sera pas le seul à choisir les lauréats, le public étant invité à voter dans trois catégories : chanson originale, concert et création audiovisuelle de l'année. Deux prix seront par ailleurs remis aux deux albums les plus streamés et, en ces temps de pandémie difficiles pour les artistes émergents privés de scène, les révélations seront particulièrement choyées.



La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 11 février à la Seine musicale à Boulogne et sera retransmise en direct sur France 2 ainsi que sur TV5 Monde, avec Laury Thilleman et Olivier Minne en maîtres de cérémonie. Les nommés devraient tous en principe, sous réserve que leur agenda le permette, se produire en live ce soir-là.

Artiste masculin

Julien Doré, Feu! Chatterton, OrelSan





Artiste féminine

Juliette Armanet, Hoshi, Clara Luciani





Album de l'année

"Brûler le feu" de Juliette Armanet

"Civilisation" de OrelSan

"Coeur" de Clara Luciani

"Géographie du vide" de Hubert-Félix Thiéfaine

"Palais d'argile" de Feu! Chatterton





Chanson originale de l'année (soumis au vote du public)

"Bruxelles je t'aime" de Angèle

"Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet

"L'odeur de l'essence" de OrelSan

"Monde nouveau" de Feu! Chatterton

"Respire encore" de Clara Luciani





Concert de l'année (soumis au vote du public)

Hervé

Ben Mazué

Woodkid

Création audiovisuelle (soumis au vote du public)

"Bruxelles je t'aime" clip vidéo de Angèle signé Partizan

"Le reste" clip vidéo de Clara Luciani signé Alice Rosati

"Montre jamais ça à personne" documentaire sur OrelSan de Clément Cotentin et Christophe Offenstein









Albums les plus streamés (les deux seront récompensés)

"JVLIVS II' de SCH

"Aya" de Aya Nakamura





Révélations masculines

Chien Noir

Myd

Terre Noire





Révélations féminines

L'Impératrice

Barbara Pravi

Silly Boy Blue