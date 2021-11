OrelSan dévoile "L'odeur de l'essence", un titre politique explosif qui dézingue des leaders "pyromanes"

"Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué, ils s'ront détruits par la bête qu'ils ont créée / La confiance est morte en même temps qu'le respect, qu'est c'qui nous gouverne ? La peur et l'anxiété / On s'auto-détruit, on cherche un ennemi, certains disent c'est foutu, d'autres sont dans l'déni".

Un titre qui dézingue

Alors que la pré-campagne électorale pour la présidentielle de 2022 bat son plein actuellement, le rappeur OrelSan est de retour ce mercredi 17 novembre avec un titre politique explosif, L'odeur de l'essence, une critique au vitriol de tous les leaders "pyromanes", ceux qui agitent ces leviers incendiares que sont selon lui la nostalgie, la peur, la haine, la méfiance ou le désespoir.



Ce nouveau single annonce le retour en pleine forme du rappeur de Caen pour son quatrième album baptisé Civilisation, attendu vendredi 19 novembre.







Les paroles féroces de L'odeur de l'essence sont éloquentes : "(Regarde) : La nostalgie : leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée (...) (Regarde) La peur : les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer (...) (Écoute) La haine : les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie, tout enflammer".



Tout le monde en prend pour son grade

De l'emblallement des médias aux hommes politiques, de l'éducation aux lâchetés individuelles, tout le monde en prend pour son grade dans cet incendie incontrôlable qui mène selon lui la société et la civilisation entière "droit vers le crash". "On va tomber comme les Mongols, comme les Egyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, commes les Grecs", prophétise le rappeur.



Le clip est signé de David Tomaszewski, le réalisateur qui avait façonné l'image de superhéros du rappeur sur son second album Le chant des sirènes (2011) et en particulier avec le clip de RaelSan.