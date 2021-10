Orelsan annonce la sortie de "Civilisation", son quatrième album

Le successeur de "La Fête est finie" sortira le 19 novembre. Il contiendra des featurings avec Gringe et The Neptunes.

Le quatrième album d'Orelsan arrive à grande vitesse : il s'intitulera Civilisation et sortira le 19 novembre, a annoncé le rappeur mardi 26 octobre sur les réseaux sociaux.

Si les visuels dévoilés par l'artiste, le successeur de La Fête est finie, paru en octobre 2017 et certifié disque de diamant, contiendra quinze nouveaux titres, dont un featuring baptisé Dernier verre avec The Neptunes de Pharrell Williams.



Gringe, le complice d'Orelsan chez Casseurs Flowters, est également de la partie sur Casseurs Flowters Infinity, tandis que son ami et beatmaker de toujours, Skread, est annoncé sur Ensemble.





CIVILISATION

Nouvel Album le 19/11/21 pic.twitter.com/Om5z4TnLKA — OrelSan (@Orel_san) October 26, 2021

Difficile de se faire une idée à la vue de la pochette qui montre Orelsan devant un drapeau au sigle mystérieux. Mais on peut parier avec les autres titres de l'album – Shonen, Du propre, Bébéboa, Rêve Mieux, Seul avec du monde autour, Manifeste, L'odeur de l'essence, Jour meilleur, Baise le Monde, Athéna et Civilisation – que le le rappeur de 39 ans continuera de raconter sa propre expérience et son mûrissement (ou pas).

Une tournée à venir



L'auteur de Basique a prévu de défendre ce nouvel album avec une tournée l'an prochain qui débutera le 15 janvier à Caen et se poursuivra jusqu'en juillet avec une halte de quatre dates à l'AccordHotel Arena de Paris les 16, 17, 18 et 19 mars 2022.





Le rappeur originaire de Caen a fait un retour remarqué la semaine passée avec la sortie du documentaire Montre jamais ça à personne co-réalisé par son petit frère Clément Cotentin et diffusé sur Amazon Prime.



Basée sur les réjouissantes images vidéos filmées par Clément Cotentin durant 20 ans, cette série documentaire en six épisodes revient sur le parcours du rappeur normand depuis ses débuts "à travers une immersion intime dans les coulisses de sa vie".

Or si l'on en croit les dernières images, le frère d'Orelsan continue à filmer, y compris durant la réalisation du nouvel album. Ce qui nous promet de nouvelles images au cœur du réacteur...