Gastronomie : en Irlande, la pomme de terre est la star

La pomme de terre est une culture phare de l'Irlande. Ses habitants en consomment régulièrement et des concours existent pour élire les meilleures patates.

En Irlande, la pomme de terre est un ingrédient phare, présent dans de nombreuses cuisines. "Presque tous les foyers en mangent tous les jours", indique Risteard Mac Eoin. Ses patates ont été sélectionnées au concours des meilleures pommes de terre de l'ouest de l'Irlande. Sept cultivateurs de pommes de terre amateurs vont s'affronter. Ils sont départagés par un jury expert en tubercule. Comme des œnologues, ils dégustent chaque pomme de terre avec sérieux.

Un climat propice aux pommes de terre

L'apparence, l'odeur et le goût sont évalués à l'aveugle. Ce concours existe depuis 15 ans. Risteard Mac Eoin l'a emporté : il gagne 200 euros et une patate d'or. En Irlande, la pomme de terre profite du climat océanique qui la protège du gel. La grande famine est encore présente dans les esprits. En 1850, le mildiou ravage les cultures de pomme de terre et la famine cause un million de morts. "Les agriculteurs à l'époque cultivaient surtout pour l'exportation, il leur restait très peu de terre pour leur propre alimentation", explique Oisin O'Driscoll, du musée national de la famine (Irlande).