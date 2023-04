Exposition : Ramsès II et la splendeur des pharaons à La Villette

Une exposition sera consacrée à Ramsès II à partir du vendredi 7 avril, à la Grande Halle de la Villette (Paris). L’occasion de plonger au cœur du royaume de l’un des plus grands bâtisseurs de l’Égypte ancienne.

Avec une infinie précaution, la pièce maîtresse de l’exposition se dévoile : le sarcophage en bois peint de Ramsès II. Un trésor inestimable, que l’Égypte a exceptionnellement accepté de prêter à la France. "C’est pour couronner les relations excellentes entre la France et l’Égypte, et pour montrer la place exceptionnelle que la France a toujours occupée dans le domaine de l’égyptologie", explique Alaa Eldine, ambassadeur d’Égypte en France.

180 trésors de l’Egypte antique présentés

La fascination pour Ramsès II traverse les siècles. Il a fait bâtir le temple d’Abou Simbel, le plus grand d’Égypte, avec ses quatre colosses de 20 mètres de haut à son effigie. "C’est la personne qui a réussi à faire la paix au Proche-Orient pendant plus de 40 ans", rappelle Bénédicte Lhoyer, égyptologue et conseillère scientifique pour l’exposition. Au côté de son sarcophage, le buste d’un colosse en calcaire, ou un masque en plaqué or. Statues, bijoux, sphinx et tombeaux : en tout 180 objets, trésors de l’Égypte antique, seront présentés durant l’exposition à partir de vendredi 7 avril.