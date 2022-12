Coupe du monde 2022 : France-Maroc, soirée de folie en perspective

C’est un match pour l’histoire. France-Maroc, en demi-finale de la Coupe du monde, mercredi 14 décembre à 20 heures. Une affiche chargée de symboles, à laquelle les supporters se préparent, à la maison ou dans les bars.

À Bordeaux (Gironde), à Marseille (Bouches-du-Rhône), ou encore à Paris (Ile-de-France), tout le monde se prépare. Dans la capitale, des écrans sont installés partout dans ce bar. Et l’un des serveurs arbore déjà les couleurs des Bleus. "On est prêts depuis toujours ! On a hâte, on est tous derrière l’équipe de France", déclare-t-il. À Montpellier (Hérault) comme partout en France, l’heure est aussi aux pronostics. "J’ai toujours peur de ce genre de match un peu piège. Ça risque d’être serré", confie un supporter.

Les vêtements des deux équipes s’arrachent

Car la communauté franco-marocaine est bien sûr partagée, comme ici à Bordeaux. "Je suis né au Maroc mais je suis de France quand même, il ne faut pas oublier ça, on est là", dit un homme. Et dans cette boutique de la ville, les vêtements des deux équipes s’arrachent à quelques heures du match. À Lille (Nord), ce mercredi, ce restaurant bien nommé Le Maroc, est fermé. Et ça tombe bien : "Mes deux cuisinières sont marocaines, c’est à peine si elles n’avaient pas posé leur journée pour le match", dit le gérant Mahmed Gritli.