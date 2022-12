Noël et fêtes de fin d'année : dans les allées du plus vieux marché de Noël du monde, à Dresde

À quelques jours des fêtes de fin d’année, le 13 Heures continue de vous faire découvrir les lieux où l’esprit de Noël est particulièrement présent. Mercredi 14 décembre, cap sur le plus vieux marché de Noël du monde, à Dresde, en Allemagne.

La nuit tombe sur Dresde (Allemagne), sur le plus vieux marché de Noël du monde. Depuis 588 ans, ce sont toujours les plus jeunes qui s’émerveillent. Le spectacle est partout, dans les stands, dans les manèges et sur scène. Lucas, 2 ans, ne veut pas en perdre une miette. Son papa est Français, et sa maman est Allemande. Originaire de Dresde, elle connaît déjà parfaitement toutes les spécialités.

Plus de 400 stands

Ces deux dernières années, le marché de Noël avait été annulé en raison du Covid-19. Entre découvertes et surprises, il y en a à Dresde aussi pour les adultes. Sachez par exemple que le vin chaud le plus prisé n’est pas rouge, mais blanc. À sa création au XVe siècle, le marché de Noël de Dresde ne durait qu’une seule journée. Aujourd’hui, pendant toute la période de l’Avent, il compte plus de 400 stands, tenus en grande partie par des artisans passionnés.