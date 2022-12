Coupe du monde 2022 : face aux Bleus, l’espoir pour le Maroc d’écrire l’Histoire

Mercredi 14 décembre, l’attente est forte dans les deux pays, alors que les Bleus affrontent le Maroc. Le point avec la journaliste Emmanuelle Lagarde, à Casablanca.

Les Marocains veulent croire qu’ils peuvent battre les Français, doubles champions du monde. "Clairement, la confiance est montée de jour en jour. Dans le café où je me trouve, on est déjà bien installés. Ça crie, ça encourage les Lions de l’Atlas dès qu’ils apparaissent sur l’écran. Dehors il pleut averse, mais il paraît que ça porte bonheur", rapporte Emmanuelle Lagarde, en direct de Casablanca (Maroc). "Sur le papier, les supporters marocains savent que la France est sensée être la plus forte, mais ils y croient maintenant", rapporte la journaliste.

Du travail et de la volonté

Un état d’esprit de la gagne, insufflé par le coach, "est en train de gagner tout le pays. Le franco marocain Walid Regragui l’a dit, ce n’est pas un miracle si le Maroc est en demi-finale, c’est du travail, c’est de la volonté. Donc on sent beaucoup de pression ce soir, et beaucoup d’espoir d’écrire l’Histoire en accédant à la finale", conclut la journaliste.