Coupe du monde 2022 : le Maroc exulte après sa victoire face au Portugal

La France célèbre sa septième qualification pour une demi-finale de Coupe du monde. Le Maroc, lui, vivra une grande première.

Les scènes de liesse à Tanger, Marrakech mais aussi à Casablanca, au Maroc, étaient nombreuses, samedi 10 décembre, après la victoire des Lions de l’Atlas face au Portugal. Désormais, l’impatience est vive avant le choc face à la France, mercredi 14 décembre. "C’était tout simplement la folie ici, sur la place des Nations-Unies où je me trouve", décrit la journaliste Emmanuelle Lagarde, en direct de Casablanca. "Aujourd’hui, c’est un petit peu plus calme, c’est un lieu habituel de promenade le dimanche pour les Casablancais. Mais il y a toujours cette fierté immense, cette joie, on ne parle que de ça : le Maroc en demi-finale", ajoute la journaliste.

Beaucoup de respect pour l’adversaire

C’est la première fois qu’un pays africain accède aux demi-finales de Coupe du monde. "Il y a vraiment ce sentiment d’accéder à un club très fermé, de faire partie désormais des plus grands. Et puis il y a l’impatience avant mercredi. On sent beaucoup de respect pour l’adversaire ici", indique Emmanuelle Lagarde, avant de conclure : "On le sait, les histoires de la France et du Maroc sont entremêlées depuis longtemps. Plusieurs personnes avec qui nous avons discuté nous ont dit qu’au-delà du football, il y aurait beaucoup d’émotion pour ce match pas comme les autres, mercredi."