US Open 2022 : primes records, absence de Novak Djokovic, adieux de Serena Williams... Ce qu'il faut savoir sur le tournoi du Grand Chelem

Après deux années perturbées à cause du Covid-19, l'US Open retrouve sa vie d'avant, du lundi 29 août au dimanche 11 septembre. Plusieurs temps forts vont marquer le dernier Grand Chelem de la saison, à commencer par ce qui pourrait être la dernière danse de Serena Williams. Le tableau féminin est plus ouvert que jamais, alors que chez les hommes, Daniil Medvedev fait figure de favori. Tour d'horizon de ce qu'il faut savoir avant l'ouverture des hostilités à Flushing Meadows.

Numéro 1 mondial, Daniil Medvedev sera bien présent sur les courts new-yorkais pour défendre son titre. Il aura fort à faire face à une concurrence féroce. Face à lui, Rafael Nadal (3e à l'ATP), quadruple vainqueur du tournoi, Stefanos Tsitsipas (5e) ou encore Carlos Alcaraz (4e) seront de sérieux prétendants au titre.

En revanche, Novak Djokovic (6e), finaliste la saison passée, ne participera pas à l’US Open. Le Serbe, non-vacciné contre le Covid-19, a affirmé, jeudi 25 août, être dans l'impossibilité de se rendre aux Etats-Unis. Alexander Zverev, numéro 2 mondial, est pour sa part encore en convalescence depuis Roland-Garros.

Chez les femmes, l'issue du tournoi est incertaine et les joueuses qui pourraient remporter le titre sont nombreuses. La numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, convoite un premier sacre à l'US Open. Cette dernière n'a jamais dépassé les huitièmes de finale. La tenante du titre, Emma Raducanu (11e), figure elle aussi parmi les favorites aux côtés de la Tunisienne Ons Jabeur (5e), la Grecque Maria Sakkari (3e) et l'Espagnole Paula Badosa (4e). Enfin, la Française Caroline Garcia (17e) espère surfer sur sa dynamique, après son titre au WTA 1000 de Cincinnati.

Sept joueurs et quatre joueuses tricolores sont d'ores et déjà engagés dans le tableau principal de l'US Open. Chez les Bleus, Benjamin Bonzi (50e), Arthur Rinderknech (58e), Adrian Mannarino (65e), Hugo Gaston (71e), Quentin Halys (76e), Richard Gasquet (91e) et Benoit Paire (164e) défendront leurs chances à Flushing Meadows.

Chez les femmes, Caroline Garcia (17e), Alizé Cornet (37e), Diane Parry (81e) et Océane Dodin (99e) sont également dans le tableau principal.

Un dernier tour et puis s'en va ? Longtemps reine en son royaume à l'US Open, Serena Williams aborde peut-être son dernier tour de piste à New-York. A 40 ans, l'Américaine aux 23 Grand Chelems a annoncé tirer sa révérence. La légende du tennis a hérité au tirage au sort de la Monténégrine Danka Kovinic, 80e mondiale, pour le premier tour. La suite de son parcours semble semé d'embûches : elle pourrait retrouver dès le deuxième tour l'Estonienne Anett Kontaveit (n°2) dans une partie de tableau qui compte également Ons Jabeur (n°5) et Daria Kasatkina (n°10).

