US Open : interdit d'entrée aux Etats-Unis car non vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic annonce son forfait

Le feuilleton est moins long que pour l'Open d'Australie, mais la finalité est identique. Novak Djokovic ne pourra pas participer à l'US Open, qui débute lundi. Il l'a lui-même annoncé sur Twitter, jeudi 25 août, affirmant qu'il est dans l'impossibilité de "[s]e rendre à New York".

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world!