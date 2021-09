US Open 2021 : Daniil Medvedev fait tomber Novak Djokovic et remporte son premier tournoi du Grand chelem

On attendait un combat titanesque sur le court Arthur-Ashe pour cette finale de l'US Open, dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 septembre. Sur le court, pas moins que les deux meilleurs joueurs mondiaux et, chacun à leur échelle, un rendez-vous avec l'histoire à saisir.

Mais le choc tant attendu a rapidement tourné court : en trois sets secs et un peu plus de deux heures de jeu, Daniil Medvedev, 25 ans, est venu inscrire son nom au palmarès des vainqueurs de tournois du Grand chelem face à Novak Djokovic (6-4, 6-4, 6-4). Jamais vraiment entré dans sa finale, le Serbe manque l'occasion de remporter les quatre tournois majeurs (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open) lors d'une même année civile et d'entrer seul dans la légende avec 21 succès.

Daniil Medvedev stuns Novak Djokovic in straight sets to win the #USOpen pic.twitter.com/Ksup0ClAEI — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Medvedev, un plan sans accroc pour faire tomber le "Djoker"

À la lumière de cette finale de l'édition 2021 de l'US Open, force est de constater que le plan concocté par Daniil Medvedev pour contrer Novak Djokovic a fonctionné à la perfection. Peut-être même au-delà de ses espérances.

Rapidement devant dans la première manche avec des jeux de service parfaits qui n'ont jamais permis au "Djoker" d'espérer quoi que ce soit (huit aces, 100% de points gagnés derrière sa première balle), le Russe n'avait besoin que de 36 minutes de jeu pour se lancer (6-4). À l'inverse, dans un début de match marqué par un faux rythme, le Serbe montrait déjà quelques signes d'inquiétude, notamment sur le plan physique.

Plus aussi impérial en défense, le numéro un mondial ? D'entrée de deuxième set, il tentait de prouver le contraire en menant 1-0, 0-40. Mais Djokovic ne parvenait pas à concrétiser ces trois occasions et voyait, peu après, revenir le Russe à hauteur. Non sans passablement l'énerver, lui qui se retenait de jeter sa raquette - alors qu'une ramasseuse de balle passait par là - avant de la briser comme il se doit quelques secondes plus tard.

Novak Djokovic brise sa raquette lors de la finale de l'US Open face au Russe Daniil Medvedev, lundi 13 septembre 2021. (KENA BETANCUR / AFP)

Dans la foulée, Medvedev en profitera pour réussir le break. Avec 38% de première balle pour le Serbe, compliqué de mettre la pression sur son adversaire. Le reste sera un mélange de patience et d'agressivité en fond de court de la part du Russe. Un plan de jeu qui n'est, d'habitude, pas sans rappeler celui de "Nole". Où quand le prédateur aux 20 tournois du Grand chelem devient la proie...

Ramenant absolument tout, héroïque en défense et très en jambes, Daniil Medvedev bénéficiera d'une nouvelle (grossière) faute directe de son adversaire sur la balle de set pour se détacher au score (6-4 en un peu moins d'une heure de jeu).

Djokovic, la légende attendra

À une manche de rentrer dans l'histoire, au même titre que Stan Wawrinka, seul joueur à avoir fait tomber un membre du "Big Three" (Federer, Nadal, Djokovic) en finale d'un tournoi du Grand chelem, déjà à l'US Open en 2016, Daniil Medvedev n'a pas lâché l'étreinte. Breakant Djokovic dès sa première mise en jeu, après l'avoir mis au supplice pendant presque l'intégralité de la partie avec des amorties au filet, le Russe s'ouvrait une voie royale.

À 5-2, deux premières balles de match venaient récompenser la performance du numéro deux mondial. Mais - enfin - rattrapé par l'événement, deux doubles fautes le privaient de succès. Revenu à 5-4, le Serbe emmenait avec lui tout le public new-yorkais, qui commençait à croire à un improbable retour.

Mais de nouveau sur son service, Medvedev ne tremblera pas pour prendre une formidable revanche, après sa défaite en finale de l'Open d'Australie (7-5, 6-2, 6-2) contre Djokovic en début d'année. Il devient ainsi le premier membre de la "Next Gen" (Tsitsipas, Thiem, Zverev) à remporter un tournoi majeur. Sa célébration après avoir remporté sa quatrième balle de match, inspirée du jeu vidéo FIFA ("seules les légendes comprendront mais tout ce dont j'ai besoin maintenant c'est de faire L2 + gauche") restera aussi l'un des temps forts de cette finale, comme cette victoire... le jour de son anniversaire de mariage.

Pour "Nole" en revanche, le coup est rude. En larmes à l'issue de la cérémonie, celui qui avait l'opportunité de dépasser ses deux compères suisse et espagnol en glanant un 21e tournoi du Grand chelem devra encore patienter un peu. Rattrapé par la pression et cette possibilité de remporter tous les tournois du Grand chelem sur une seule et même année civile, Djokovic ne cachait pas son émotion lors de la cérémonie de remise des trophées : "je pensais à tous les scénarios, à ce que j'allais vous dire ce soir mais malgré la défaite, j'ai le coeur empli de joie et grâce à vous je suis l'homme le plus heureux car vous me faites sentir 'spécial' (...) Honnêtement je n'avais jamais vécu cela à New-York alors merci beaucoup, je vous aime et à très bientôt".