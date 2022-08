US Open 2022 : tableau ouvert pour Nadal, Kyrgios sur la route de Medvedev, deux duels 100% français ... Ce qu'il faut retenir du tirage au sort masculin

Le tirage au sort du tableau masculin de l’US Open 2022, jeudi 25 août, a placé le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, dans la même partie de tableau que l’un de ses principaux rivaux pour le titre, Stefanos Tsitsipas (4e mondial). Les Français ne sont pas tous vernis, à l’image de Benoit Paire qui affrontera Cameron Norrie, la tête de série n°7, dès le premier tour.

L'un des premiers chocs de ce tournoi sera l'affrontement entre l'Espagnol Pablo Carreno Busta, tête de série n°12 et tout récent vainqueur de son premier Masters 1000 à Montréal, et Dominic Thiem (wild card), lauréat de l'US Open 2020.

Tirage relevé pour les Français dans le tableau de Medvedev

Deux Tricolores sont d'ores et déjà assurés de disputer le deuxième tour. Quentin Halys (76e mondial) et Arthur Rinderknech (58e) s'affronteront au premier tour pour un duel 100% français. Le vainqueur aura fort à faire : il retrouvera le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev (opposé à l'Américain Stefan Kozlov), dès le deuxième tour. Le Russe hérite d'un tableau corsé : il pourrait affronter dès les quarts de finale l'Australien Nick Kyrgios, puis Tsitsipas en demie et enfin Nadal en finale.

#USOpen DRAW REVEAL:



Top seed and defending champion @DaniilMedwed has Kyrgios, PCB and FAA in his quarter.

Il y aura un autre duel tricolore dans ce même quart de tableau. Benjamin Bonzi, meilleur Français engagé (50e) défiera Ugo Humbert (143e). Le vainqueur de leur affrontement pourrait retrouver Kyrgios, tête de série n°23, au deuxième tour.

Pour les autres Français engagés, le tirage a été un peu plus clément : Hugo Gaston (71e) sera opposé au Kazakhstanais Alexander Bublik (47e) tandis qu'Adrian Mannarino (65e) rencontrera pour sa part un joueur issu des qualifications.

Nadal a le champ libre, Alcaraz aura à s'employer

Rafael Nadal a pour sa part hérité d'un tableau ouvert. L'Espagnol, sacré à Roland-Garros cette année malgré ses douleurs récurrentes au talon, débutera son tournoi contre l'invité australien Rinky Hijikata (199e). Il pourrait retrouver le Français Richard Gasquet (91e) au troisième tour, si ce dernier se défait du Japonais Taro Daniel (95e).

4x champion Rafael Nadal's quarter includes Cam Norrie, Diego Schwartzman, and Andrey Rublev.

En revanche, Carlos Alcaraz aura à s'employer. L'Espagnol, 4e joueur mondial, retrouvera potentiellement sur sa route Marin Cilic (n°17), Borna Coric (n°29) ou encore Hubert Hurckacz (n°10).