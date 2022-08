Tennis : "L’objectif de ma carrière est de gagner un tournoi du Grand Chelem", confie Caroline Garcia

C'est une forme de renaissance : la joueuse de tennis française Caroline Garcia est remontée à la 17e place du classement WTA publié ce lundi, progressant de 18 places après sa victoire au tournoi de Cincinnati dimanche 21 août. Elle n'avait plus atteint un tel classement depuis octobre 2018, elle qui fût N.4 mondiale au meilleur de sa carrière. "Je me sens beaucoup mieux physiquement", confirme-t-elle à franceinfo ce lundi.

franceinfo : Au mois de mai dernier, vous étiez encore 79ᵉ joueuse mondiale. A quel moment tout a basculé ?

Caroline Garcia : Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Physiquement, je suis revenue en bonne santé, même s'il y a toujours eu des petits pépins, ça allait beaucoup mieux et chaque semaine j'étais de plus en plus solide. Le chemin est clair, quand je suis sur le court, je sais ce que je dois faire.

"Je me sens beaucoup mieux physiquement. Tout le travail effectué sur le court, à l'entraînement et en dehors, a payé". Caroline Garcia à franceinfo

Cela n'a rien à voir avec la joueuse en proie au doute depuis trois ou quatre ans...

C'est vrai que ces dernières années, il y a eu des doutes et des moments compliqués. Il n'y a pas eu beaucoup de victoires. Depuis le début de l'année, il y a vraiment eu un gros travail effectué. Une belle mentalité positive de toute mon équipe pour avancer. Ça n'a pas payé tout de suite, il y a eu des pépins physiques, mais au fur et à mesure des choses se sont construites.

Est-ce que vous avez l'impression d'avoir retrouvé le niveau qui vous avait permis d'atteindre la quatrième place mondiale, il y a quatre ans ?

Non, beaucoup de choses sont différentes. Évidemment, je produis toujours un jeu agressif comme avant. Peut-être même plus agressif encore. On va continuer à s'appuyer sur ces bons résultats pour progresser encore.

L'US Open débute lundi prochain : vous partez avec quelles ambitions ?

Déjà, mon objectif principal : récupérer dans les prochains jours. Ensuite, il faudra bien se préparer pour mon premier tour. Evidemment, l'objectif de ma carrière est de gagner un tournoi du Grand Chelem. On verra quand est-ce que cela arrivera. Mais à chaque fois, je suis prête pour saisir les opportunités qui se présentent à moi.