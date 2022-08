DIRECT. WTA 1000 de Cincinnati : break d'entrée confirmé pour Garcia dans le deuxième set contre Kvitova... Suivez la finale

La dernière marche pour concrétiser une superbe semaine. Caroline Garcia affronte Petra Kvitova, dimanche 21 août, en finale du WTA 1000 de Cincinnati, à partir de 20 heures. La Française est présente pour la première fois à ce niveau dans un tel tournoi depuis 2017, date à laquelle elle l'avait emporté à Wuhan et Pékin.

Pour accéder à cette finale, Garcia a sorti plusieurs adversaires redoutables. Elle a successivement éliminé Maria Sakkari, Elise Mertens, Jessica Pegula et Aryna Sabalenka. "C'est génial, personne ne s'y attendait !", a-t-elle savouré après sa victoire en demi-finale contre la Biélorusse. Ne lui reste plus qu'un match à gagner pour remporter un troisième titre cet été, après Bad Homburg et Varsovie.