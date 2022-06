Tennis : Caroline Garcia remporte son premier titre en simple depuis trois ans à Bad Homburg

Une préparation idéale avant Wimbledon. Caroline Garcia a remporté le tournoi WTA 250 de Bad Homburg, en battant Bianca Andreescu (6-7 [5-7], 6-4, 6-4), samedi 25 juin. Il s'agit de la première victoire en simple pour la Française de 28 ans depuis trois ans.

ALLEZ CARO @CaroGarcia fights past Andreescu to pick up her third career grass court title #BadHomburgOpen pic.twitter.com/JR8K3OolVK