DIRECT. Tournoi des six nations : après un départ poussif pour les Bleus, suivez le match opposant le XV de France à l'Ecosse

Ce qu'il faut savoir

Réagiront-ils après un début laborieux ? Le XV de France, tenant du titre, reçoit l'Ecosse dimanche 26 février à l'occasion de la troisième journée du Tournoi des six nations. Battus par l'Irlande (32-19) après un succès difficile devant l'Italie (29-24), les Bleus jouent à domicile au Stade de France (Seine-Saint-Denis). En face d'eux, l'Ecosse a fait son meilleur départ du Tournoi depuis plus de vingt ans, avec deux succès face à l'Angleterre (29-23) et au pays de Galles (35-7). Suivez le match en direct sur franceinfo.

Un seul changement pour les Bleus. Pour tenter de relever la tête après leur défaite face à l'Irlande, le staff des Bleus n'a opéré qu'un seul changement, contraint par la suspension de Uini Atonio. Mohamed Haouas a été choisi pour débuter au poste de pilier droit, aux côtés de Julien Marchand et Cyril Baille. Il s’agit de sa première titularisation en Bleu depuis deux ans et la tournée d'automne 2021.

"L'envie de gagner à nouveau". "On a déjà été dans cette situation et on a su rebondir", a déclaré après la défaite contre l'Irlande le capitaine du XV de France, Antoine Dupont. "On a retenu beaucoup de leçons du match contre l'Irlande, qui nous ont permis de préparer le match de ce week-end. On va continuer à faire ce qu'on fait depuis trois saisons, ce qui a fonctionné par le passé."

L'Ecosse en course pour remporter le Tournoi. Le XV du Chardon, vainqueur de l'Angleterre (29-23) puis du pays de Galles (35-7), est encore en course pour remporter son premier Tournoi depuis 1999. Mais un premier succès depuis qu'il se dispute à six nations passe par une victoire au Stade de France.

Les Anglais vainqueurs la veille. Samedi 25 février, le XV de la Rose l'a emporté face au Pays de Galles (20-10). L'Irlande a quant à elle peiné face à des Italiens coriaces, remportant tout de même le match (34-20).