Six nations 2023 : sans briller, l’Angleterre l’emporte à Cardiff et enfonce le pays de Galles

Les joueurs de Steve Borthwick ont assuré l'essentiel en décrochant leur deuxième succès dans le Tournoi, samedi, au pays de Galles.

Un match aussi fermé que haché par les scories. Le XV de la Rose a au moins eu la bonne idée de ne pas le perdre, l’emportant (20-10) face au pays de Galles, samedi 25 février, grâce à trois essais (Watson, Sinckler, Lawrence) lors de la 3e journée du Tournoi des six nations.

Battus par l’Ecosse (23-29) en ouverture, vainqueurs sans gloire à Twickenham face à l’Italie (31-14), les joueurs de Steve Borthwick, ont été à l’image de leur capitaine, extrêmement maladroits, mais ont assuré l’essentiel en décrochant un deuxième succès. La réception des Bleus, samedi 11 mars, promet d’être électrique.

Une victoire sans éclat

Le rugby européen vit-il un renversement des forces ? Il est peut-être encore un peu tôt pour trancher. Une chose est néanmoins certaine, se régaler devant un Irlande-Italie, rythmé et ponctué d’une multitude d’essais, et regretter leurs absences d'un pays de Galles-Angleterre n’est pas commun. Les quatre essais marqués ne feront pas oublier ces multiples échanges de coups de pied stériles utilisés en désespoir de cause pour essayer de trouver un peu d'avancée ou ces attaques d'envergure stoppées par des en-avants et autres maladresses.

Si les Anglais peuvent se targuer de ramener un victoire de Cardiff pour la première fois depuis 2017, le XV du Poireau s'enfonce lui dans la crise. Vingt ans qu'il n'avait pas perdu ses trois premiers matchs du Tournoi. S’il veut échapper à une cuillère de bois qui lui tend les bras, l'actuel dernier du classement (0 point) devra aller battre l’Italie à Rome... Pas simple.