Direct Pays de Galles-Angleterre : le XV de la Rose domine les premières minutes... Suivez le match du Tournoi des six nations

Au plus mal depuis plusieurs mois, les Gallois affrontent les Anglais lors de la troisième journée des Six nations, samedi

Et si le pays de Galles lançait enfin son tournoi des Six nations ? Après deux lourdes défaites contre l'Écosse et l'Irlande, le XV du Poireau accueille l'Angleterre, samedi 25 février à 17h45 (à suivre sur France 2 et france.tv). Les Gallois veulent stopper l'hémorragie inquiétante qui perdure depuis des mois. Pris dans une spirale négative de résultats (quatre défaites consécutives), ils tenteront d'engranger leurs premiers points.

L'Angleterre ne l'entend certainement pas de cette oreille. Cette rencontre est l'occasion pour le XV de la Rose de rester en course pour la victoire dans ce tournoi et d'enchaîner un second succès après sa victoire contre l'Italie.