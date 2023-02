Six nations 2023 : le XV d'Angleterre se rassure aux dépens de l'Italie et se relance dans le Tournoi

Les hommes de Steve Borthwick ont signé un succès bonifié (31-14) face à la Squadra Azzurra, dimanche.

L'illusion fut temporaire, la démonstration de force, elle, a été totale à Twickenham, dimanche 12 février. L'Angleterre a concassé le XV de l'Italie (31-14) lors de la deuxième journée du Tournoi des six nations et s'est parfaitement reprise après sa défaite initiale face à l'Ecosse.

Les hommes de Kieran Crowley ont pourtant débuté comme ils l'avaient fait face à la France, une semaine plus tôt : du jeu de possession, des inspirations de Tommaso Allan et les jambes d'Ange Capuozzo... Les Italiens ont multiplié les temps de jeu dans les premières minutes, mais sans marquer de points.

La puissance de l'indiscipline

Et puis le rouleau-compresseur anglais s'est mis en route. Titularisé dans ce but, Jack Willis a été dans tous les bons coups. Insatiable plaqueur (14 réussis au bout de trente minutes, 20 au total), il a aussi été l'auteur du premier essai au terme d'un ballon porté (13e) qui a été la marque de fabrique des hommes de la Rose tout au long de l'après-midi.

La deuxième victime de ce broyage en règle, c'est Michele Lamaro. Le meilleur plaqueur du Tournoi en 2022 et capitaine de l'Italie a dû céder sa place après un choc avec Mauro Itoje (24e).

Avant que l'indiscipline ne vienne plomber un peu plus les Italiens. Si bons élèves habituellement, les protégés de Kieran Crowley ont été sanctionnés au total à 14 reprises et deux cartons jaunes ont même été dégainés par l'arbitre James Doleman, un par période. Il n'en fallait pas autant à des Anglais brouillons dans le jeu mais trop puissants pour inscrire trois essais en première période et s'envoler.

L'Angleterre encore convalescente

Il y a bien eu un semblant de rébellion en seconde période, juste suffisant pour planter deux autres essais et pointer les largesses défensives de l'Angleterre, définitivement loin de son niveau habituel. Deux ballons portés en seconde période ont cependant suffi au XV de la Rose pour s'imposer avec un succès bonifié.

Même face à des Gallois à la peine et battus lors de leurs deux premiers matchs, les hommes de Steve Worthwick devront montrer un tout autre visage dans deux semaine. Pour l'Italie, ce sera face aux Irlandais, la meilleure équipe de la planète actuellement.