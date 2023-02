Direct Angleterre-Italie : le XV de la Rose et la Squadra Azzurra en quête d'un premier succès... Suivez le match du Tournoi des six nations

Angleterre-Italie : le XV de la Rose et la Squadra Azzurra en quête d'un premier succès... Suivez le match du Tournoi des six nations

Battus la semaine dernière dans leur antre par les Ecossais, les Anglais reçoivent de nouveau à Twickenham dimanche (16 heures), où ils retrouvent les Italiens.

Surpris dans son mythique stade de Twickenham par les Écossais lors du premier match du Tournoi des six nations 2023, le XV de la Rose accueille l'Italie, dimanche 12 février à 16 heures (match à suivre en direct sur France 2 et france.tv), dans le dernier match comptant pour la deuxième journée. La semaine passée, malgré la défaite (23-29), les hommes de Steve Borthwick ont montré un visage séduisant et encourageant dans leur nouvel élan.

Tout comme la Squadra Azzurra. Portés par Ange Capuozzo, les Transalpins défaits à domicile par l'équipe de France (24-29) ont mis en difficulté les Bleus en produisant un style de jeu bien plus convaincant que les années passées. Derniers du Tournoi ces huit dernières années, les Italiens tenteront de faire tomber cette triste série, en commençant par s'imposer à Twickenham, face à une formation qu'ils n'ont jamais battue dans leur histoire.