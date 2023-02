Italie-France : le XV de France, indiscipliné, se fait peur mais s'impose à Rome

Les Bleus ont livré une longue bataille jusque dans les dernières secondes pour finalement vaincre les Italiens, au Stadio Olimpico de Rome, dimanche.

C'est la plus courte victoire de l'équipe de France face à l'Italie depuis sept ans. C'est aussi le match où les Français ont été les plus indisciplinés (18 pénalités concédées) depuis le début de l'ère Galthié. Les Bleus sont allés chercher un succès bonifié (29-24) sur la pelouse du Stadio Olimpico, à Rome, en clôture de la première journée du Tournoi des six nations, dimanche 5 février. Mais cela a été dur.

Parfois inspirés, tantôt brouillons, surtout indisciplinés, les tenants du titre ont bataillé face à un adversaire qui confirme ses progrès au plus haut niveau. Comme en 2022, la France entame sa campagne par une victoire contre l’Italie, et porte sa série record à 14 succès de rang.

Pour aller décrocher cette première victoire de l’année, l’équipe de France s’est appuyée sur ses forces. Un excellent début de match, d’abord, sous les encouragements des nombreux fans français, ponctué au bout d'à peine cinq minutes par un essai de Thibault Flament, après déjà trois bons ballons français.

Une charnière au niveau, ensuite. Associés pour la 22e fois sous le maillot bleu, un record, Antoine Dupont et Romain Ntamack ont tous deux rendu une bonne copie, surtout en première période. Le capitaine a été omniprésent pour gratter les ballons et semer le trouble chez les Italiens. L’ouvreur toulousain a, lui, régalé par ses longues passes au pied, décisives sur les essais de Ramos (20e) et Dumortier (27e), marqueur pour sa première internationale.

Un mental d’acier, enfin, incarné par Matthieu Jalibert, entré en jeu en fin de rencontre alors que les Bleus étaient menés, venu inscrire l’essai de la délivrance (66e).

Plombés par leur indiscipline

Mais passés ces éclaircies et les cinq points de la victoire, le ciel n’a pas vraiment été tout bleu pour les Français. Punis par leur indiscipline, un problème récurrent dans les rangs tricolores, ils ont offert suffisamment de pénalités pour permettre aux Italiens de rester dans le match. Au retour des vestiaires, ils ont encaissé un essai de pénalité, assorti d’un carton jaune pour Charles Ollivon. En supériorité numérique, l’Italie en a même profité pour prendre les commandes à l’heure de jeu, sous la furia du public, après une nouvelle pénalité concédée par les Français.

Jusqu’au bout, et la dernière touche transalpine, les Bleus ont tremblé, chahutés par leurs adversaires et tout le stade.

Une indiscipline qu’il faudra absolument corriger à Dublin, contre l’Irlande, dès le week-end prochain, pour le premier gros choc dans ce Tournoi. Le XV du Trèfle, qui a impressionné contre le pays de Galles samedi, fait plus que jamais figure de grand challenger aux Bleus dans la quête d’un double Grand Chelem.