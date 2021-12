Champions Cup : Clermont cale, Montpellier corrigé... Ce qu'il faut retenir des autres matchs de la première journée

Pour cette première journée de Champions Cup, les clubs français ont connu des fortunes diverses, samedi 11 décembre. En plus du Stade Toulousain, victorieux d'une équipe de Cardiff diminuée (39-7), et de l'Union Bordeaux-Bègles battue par Leicester (13-16), Clermont et Montpellier sont aussi entrés en lice. Retour sur les temps forts des autres matchs de samedi.

L'ASM chute au Michelin et se met (déjà) en danger

Dire que Clermont a fait une mauvaise opération relève de l'euphémisme. Dans une Champions Cup au format curieux (quatre matchs disputés), s'incliner à domicile, même lors de la première journée, peut sérieusement hypothéquer l'avenir européen. L'ASM a été battue par l'Ulster (23-29) sans qu'il n'y ait grand chose à redire. Etouffés par l'enthousiasme et la précision nord-irlandaise en début de match (10-19 à la pause), ils ont ensuite cru revenir.

Portés par leur ouvreur JJ Hanrahan (5/6 au pied et à l'origine du deuxième essai), les Auvergnats ont cru revenir. Un doublé de Damian Penaud a entretenu l'espoir mais les Jaunards ont craqué à dix minutes de la fin. Sur une action confuse, les Ulstermen ont inscrit un essai et le Clermontois Tiberghien a écopé d'un carton jaune. Le bonus défensif arraché en fin de match n'efface en rien la frustration auvergnate. Sur courant alternatif en Top 14 (7e), l'ASM devra s'imposer à Sale samedi prochain pour rester en vie.

Montpellier a rivalisé une mi-temps mais encaisse un large revers

Philippe Saint-André avait fait tourner, avant ce déplacement à Exeter. "Il fallait que je donne des RH obligatoires avant le 31 décembre, je n'avais pas le choix !", avait-il expliqué cette semaine. Le MHR, qui n'a plus passé les poules de Champions Cup depuis neuf ans, a été largement battu sur la pelouse d'Exeter (42-6). Les Héraultais ont pourtant effectué une bonne entame et étaient dans le coup à la pause (7-6).

Malgré une bonne première mi-temps les Cistes s'inclinent face à une très belle équipe d'Exeter. #TeamMHR #EXEMHR pic.twitter.com/XQSLxLcsUX — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) December 11, 2021

Mais Montpellier a ensuite explosé, contre des Anglais extrêmement puissants. L'international écossais Jonny Gray s'est offert un triplé, fait plutôt rare pour un deuxième ligne. Face à un MHR remanié, Exeter, vainqueur de l'édition 2020, a fait respecter la hiérarchie. Les coéquipiers de Guilhem Guirado, de retour de blessure samedi, devront ensuite en découdre avec le Leinster vendredi. Pas une mince affaire pour les Cistes...

Le Leinster impressionne, Bristol l'emporte... sur tapis vert

Le club basé à Dublin, justement, a très largement dominé Bath (45-20). Le Leinster avait déjà inscrit cinq essais après une demi-heure de jeu. Les Irlandais, qui figurent parmi les favoris pour la victoire finale, ont montré l'étendue de leur talent. Le demi de mêlée international Gibson-Park a guidé les siens et planté un doublé.

Enfin, Bristol affiche cinq points au compteur... sans avoir foulé la pelouse. Les Bears devaient affronter les Scarlets de Llanelli, mais le club gallois a déclaré forfait en raison de nombreux cas de Covid dans son effectif. Résultat des courses : les Anglais ont obtenu une victoire 28-0 sur tapis vert, et ainsi récupéré un point de bonus offensif.