Champions Cup : emmené par un brillant Finn Russell, le Racing 92 en démonstration à Northampton pour son entrée en lice

On va finir par croire que le costume européen leur sied mieux que celui du Top 14. A la peine en championnat (8e), le Racing 92 s’est régalé face à Northampton en ouverture de l’édition 2021 de Champions Cup, vendredi 10 décembre. En signant, l’une de leurs performances les plus abouties de la saison et notamment une première mi-temps où ils ont marché sur l’eau dans le sillage de leur ouvreur Finn Russell, les joueurs franciliens se sont imposés (14-45) face aux Anglais.

S’ils se sont faits peur dès le coup d’envoi, il a fallu moins de dix minutes aux Racingmen pour assommer leurs adversaires du jour. 13-0 en huit minutes exactement. Grâce à la botte du demi de mêlée Maxime Machenaud, qui s’est appliqué à châtier l’indiscipline adverse (8/9 face aux perches au total), le Racing réalisait un premier break, tandis que les courses tranchantes du deuxième ligne Wenceslas Lauret, auteur d’un triplé, (8e, 42e, 64e) et de l’ailier argentin Juan Imhoff (23e, 37e), finissaient d’étouffer des Saints qui n’avaient presque rien à se mettre sous la dent.

Russell en chef d’orchestre

Discipliné, propre en conquête, face au troisième de Premiership, le Racing a récité la palette qui lui permet depuis plusieurs saisons de briller dans une compétition où il a terminé trois fois finaliste (2016-2018-2020). A savoir des avants dominateurs qui permettent de fixer les défenses pour offrir des espaces sur les extérieurs aux cannes de leurs trois quarts. Une recette qui avait permis au Racing de finir meilleur marqueur de l’édition précédente. Avec cinq essais et un bonus offensif à la clé vendredi soir, les coéquipiers de Virimi Vakatawa posent de bonnes bases pour réitérer la performance.

Une performance qui ne sera probablement possible qu’avec un Finn Russell au summum de son art, comme cela a été le cas face à Northampton. Jeu au pied derrière la défense, remise intérieure pour la prendre à revers, passe sautée pour contourner deux adversaires et envoyer son ailer dans l’en-but dans un fauteuil, prise d’intervalle pour offrir des décalages à ses coéquipiers, le fantasque ouvreur écossais a distillé une flopée de caviars. Il est passeur décisif sur quatre essais du Racing.

Le LOU assure l'essentiel contre Gloucester

Le combat a été bien plus rude pour l’autre club français qui faisait ses débuts vendredi soir, lui en Challenge européen. Bousculé en mêlée, mais solide en touche, le LOU de Pierre Mignoni a fini par avoir raison de Gloucester (19-13).

"On voulait attaquer fort. Ce premier match, on l’avait ciblé depuis plusieurs semaines parce qu’on a vraiment envie de faire quelque chose dans cette compétition et ce soir on a fait ce qu’il fallait", commentait satisfait le troisième ligne lyonnais, Félix Lambey à la fin de la rencontre. Le contrat est donc rempli pour les deux premiers représentants français.